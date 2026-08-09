Después de guiar a la Selección Mexicana Sub-20 a la conquista del Campeonato de la Concacaf y asegurar el boleto a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Alex Diego no pudo ocultar la emoción al momento de analizar el histórico logro conseguido junto a sus jugadores.

Con la medalla de campeón colgada al cuello y rodeado por familiares, colaboradores y futbolistas, el técnico mexicano vivió uno de los momentos más especiales de su carrera. Más allá de la corona regional, el trofeo representó la culminación de un sueño personal.

"Fue un día muy especial, un sueño, no solamente soñamos, lo trabajamos, más de un año y medio, hoy se consolidó este trabajo, lo viví muy contento, con mucha confianza, el equipo se mantuvo en la línea, muy contento por los jugadores", mencionó en conferencia de prensa.

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El estratega, que ahora tendrá la responsabilidad de seguir desarrollando a esta generación de futbolistas y prepararla para los próximos desafíos internacionales, fue claro en su mensaje y pidió a sus jugadores mantener los pies sobre la tierra y continuar ganándose un lugar a través del esfuerzo, la disciplina y el trabajo diario.

"Conseguimos lo anhelado, los boletos a Olimpiadas y a Mundial, deben de volver, ganarse un lugar, tener minutos, consolidarse, hay que tener mesura, el equipo muy bien, pero deben de volver y ganarse su lugar, es lo que deben de hacer".

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Por último, el joven entrenador tuvo palabras de reconocimiento para Hugo Camberos, atacante de la Selección Mexicana y elegido como el Mejor Jugador del torneo, asegurando que es uno de los elementos más avanzados y prometedores de esta generación.

"Naturalmente Hugo es de los proyectos más avanzados, jugó el mundial sub-20 pasado siendo menor, le falta consolidarse, algo tiene que hacer para ponerse en ese grupo selecto de jugadores", finalizó.

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