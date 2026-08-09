Si recientemente viste un pequeño punto azul en la parte superior de tu celular Android, no se trata de una nueva notificación ni de un error en la pantalla. Es un indicador de privacidad que busca avisarte cuando una aplicación está utilizando la ubicación de tu dispositivo.

Esta función forma parte de los mecanismos que Android ha incorporado para hacer más visible el uso que las aplicaciones hacen de determinados permisos. De esta manera, el sistema permite identificar cuándo una app está accediendo a información que puede revelar datos sobre el usuario.

El indicador comenzó a aparecer en algunos dispositivos Pixel y ha llegado progresivamente a más equipos Android de distintos fabricantes.

¿Qué significa el punto azul que aparece en la pantalla de tu celular? Imagen: Unsplash

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¿En qué momento aparece el punto azul de la pantalla de tu celular?

Cuando el punto azul aparece en la barra de estado, significa que una aplicación está accediendo a la ubicación del teléfono. Una vez que deja de utilizar este permiso, el indicador desaparece.

La función resulta especialmente útil porque permite detectar accesos a la ubicación que podrían pasar desapercibidos. Una aplicación puede tener autorización para consultar este dato incluso cuando no se encuentra abierta en pantalla.

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Android ya utiliza otros indicadores de colores para informar sobre el acceso a funciones sensibles del teléfono. Por ejemplo, el punto verde señala que una aplicación está utilizando la cámara, mientras que el indicador naranja aparece cuando se utiliza el micrófono.

¿Qué significa el punto azul que aparece en la pantalla de tu celular? Imagen: Unsplash

Con el aviso azul, el sistema incorpora una señal específica para el acceso a la ubicación.

¿Qué pasa si aparece y no estás usando ninguna aplicación?

Si el punto azul aparece cuando no tienes abierta una aplicación que necesite conocer tu ubicación, conviene revisar qué servicios tienen acceso a este permiso.

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Para hacerlo, debes entrar a "Ajustes" y buscar la sección de "Privacidad y seguridad". Después, ingresa al administrador de permisos y selecciona "Ubicación".

Ahí podrás consultar las aplicaciones que tienen autorización para conocer tu ubicación y verificar bajo qué condiciones pueden hacerlo. Dependiendo de la versión de Android y del fabricante, las opciones pueden variar, pero generalmente es posible permitir el acceso únicamente mientras utilizas una aplicación, solicitar autorización cada vez o bloquearlo por completo.

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