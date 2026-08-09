TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. - El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, (EZLN), afirmó que uno de los objetivos principales de la delegación que viajará en diciembre a Ciudad de México es reunirse con los grupos de personas buscadoras, no nada más para escucharlos y convertirse en eco de su demanda de verdad y justicia, sino para entregarles el abrazo colectivo de los pueblos y comunidades zapatistas, y expresarles admiración, respeto y afecto.

El movimiento de las personas buscadoras destacó el EZLN, es el más importante, el más grande en dignidad, heroico y consecuente de estos tiempos en México y Centroamérica, que, con todo en contra, no se resignan en la lucha por sus ausentes.

El subcomandante "Moisés" destacó en un comunicado, presentado este domingo durante las actividades de los encuentros de artes y de resistencias y rebeldías, que se realizan en el Caracol de Morelia, que otro de los objetivos de su presencia en la capital del país en diciembre próximo es reunirse con grupos, colectivos, movimientos y organizaciones de la Sexta en la Ciudad de México y sus alrededores para acordar actividades y observar las posibilidades de una segunda etapa de este capítulo de la Gira por la Vida.

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Consideró que mientras se encuentren en Ciudad de México podrían realizar algunas acciones para relanzar la Sexta en la geografía nacional, aunado a la idea de una marcha-manifestación con la bandera de ‘todas las luchas y una demanda en común: verdad y justicia para las ausencias".

El Ejército Zapatista señaló que, a fin de reunirse con todos los grupos de búsqueda sin distinción de geografía, calendario, color, raza, lengua, creencia religiosa, historia y simpatía política, que así lo deseen, pidió al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que con el apoyo de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, el Pro y las diversas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, lo ayuden a preparar y organizar dichos encuentros.

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El Frayba, precisó, respondió positivamente a la petición del EZLN y abrió un correo electrónico especial para que los grupos, colectivos, movimientos y organizaciones empeñadas en encontrar "verdad y justicia" para sus ausentes, de México y Centroamérica, propongan las fechas en las que podrían encontrarse en Ciudad de México en diciembre.

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Además, que esos grupos establezcan, si requieren algún tipo de apoyo para hospedaje y alimentación. Estamos seguros de que personas, grupos, colectivos, movimientos y organización de la Sexta y firmantes de la Declaración por la Vida, serán generosas, pero, en caso de que no lo fueran, la delegación zapatista de la Gira por la Vida-Capítulo México está dispuesta a compartir techo y alimentos.

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Si alguna persona, grupo, colectivo, movimiento u organización quiere apoyar económicamente para los traslados de la delegación zapatista, los integrantes del colectivo "Llegó la Hora de los Pueblos" abrieron una cuenta para depositar o transferir. Los datos son del banco BBVA, número de cuenta1577840961, clabe 012540015778409612, a nombre de Alicia Castellanos Guerrero.

El EZLN enfatizó su disposición de convocar a un mitin frente a la Secretaría de Gobernación a quienes han contribuido a hacer realidad "el abrazo zapatista, a quienes buscan verdad y justicia”. Así, argumentó, esa institución federal no necesitará distraer recursos en investigar a quienes demandan verdad y justicia y podrá dedicarse a buscar a las personas desaparecidas y presentarlas con vida.

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O quizá, al menos, sirva para que arriba se den cuenta de que México no es, afortunadamente, la 4T. Es algo más grande, más poderoso, con más raíces históricas de lucha, de resistencia, de rebeldía y de dignidad. Cuatro palabras: lucha, resistencia, rebeldía y dignidad, cuyo significado desconoce la 4T, porque “muy a su pesar y de amistades que los acompañan allá arriba, la geografía llamada México les trascenderá, pervivirá y prevalecerá.

El grupo rebelde lanzó un llamado a las personas, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones de la Sexta y a firmantes de la Declaración por la Vida, a que se reúnan, discutan, promuevan y propongan actividades para el viaje a Ciudad de México, en diciembre.

dmrr