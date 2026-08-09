Pachuca.- Un robo al interior de una tienda departamental ubicada en Tizayuca, Hidalgo, generó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad, debido a que al momento de los hechos se encontraban clientes y trabajadores en el establecimiento.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal dio a conocer que el incidente se registró en Plaza Alameda, en la zona conocida como Nuevo Tizayuca, donde, según los primeros reportes, tres sujetos armados y encapuchados sometieron a clientes y personal de la tienda.

Tras estos hechos, y como parte del seguimiento, operadores del sistema de videovigilancia detectaron a los sujetos al momento en que viajaban a bordo de una motocicleta.

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Después de cometer el robo, escaparon con dirección al Estado de México por la antigua carretera México-Pachuca.

De acuerdo con la información disponible, al interior de la tienda se reportó el robo de teléfonos celulares. Los sujetos rompieron las vitrinas para apoderarse de los equipos.

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También se informó sobre el robo de otros objetos; sin embargo, hasta el momento la empresa realiza la cuantificación de lo sustraído.

LL