"Exatlón" está por estrenar su onceava temporada y, la producción, ya ha confirmado algunos de los atletas que intervendrán su nueva edición, entre ellos, algunos participantes conocidos como "leyendas" del reality, lo que ha causado molestia en redes sociales, donde solicitan que el programa incluya nuevos deportistas.

Fue a partir de la cuarta edición del programa de TV Azteca que, su producción, optó por convocar a exconcursantes para volver a participar en sus nuevas temporadas, apuesta que, en principio, causó reacciones positivas en los fans del reality.

Pero, con el transcurso de nuevas ediciones, ahora consideran que esa fórmula no sólo se ha vuelto monótona, sino que, además, coarta la oportunidad de que otros deportistas puedan destacarse y tengan la posibilidad de darse a conocer.

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La inconformidad de los seguidores de "Exatlón México" tuvo lugar desde que anunciaron a las primeras "leyendas" que formarán parte del programa, el cual dará comienzo dentro de dos semanas, el lunes 24 de agosto, tomando el lugar, en la programación de, "Survivor: la reliquia en llamas".

Del equipo rojo volverá con la presencia de Ella Bucio, Zudikey Rodríguez y Paulette Gallardo, en el caso de las mujeres; también estarán de vuelta Aristeo Cazáres, Heliu Pulido y Pato Araujo.

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Mientras que a lo concerniente al equipo azul, tendrá de regreso a Andrea Medina, Doris del Moral, Katia Gallegos y, entre los atlentas varones conocidos se encontrarán también Adrián Leo, Alexis Vargas y David Juárez.

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Estos son algunos de los comentarios en redes sociales que comparten la misma postura, acerca de que "Exatlón" debería renovarse:

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"Ay no, ´la Doris´otra vez no, desespera".

"Ya dejen descansar a Paulette, ya está muy vista, queremos atletas nuevos".

"Justo porque siempre van los mismos dejé de ver el programa y, más, por gente como Doris y Leo".

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"Pato y Aristeo ya llevan muchas temporadas, ya cansa ver las mismas caras".

"¿No tienes otros competidores?, ya chale con Doris, Leo y Katia".

"Otra vez repeticiones, no ya no".

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"Es bueno el concepto, pero ya no, siempre los mismos".

"Los mismos de siempre, "Exatlón" ya aburre".

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