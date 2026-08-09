Espectáculos | 09-08-26 | 15:16 | Actualizada | 09-08-26 | 15:34 |

"" está por su y, la producción, ya ha confirmado algunos de los que intervendrán su nueva edición, entre ellos, algunos "" del reality, lo que ha causado molestia en redes sociales, donde solicitan que el programa incluya nuevos deportistas.

Fue a partir de la cuarta edición del que, su producción, optó por convocar a exconcursantes para volver a participar en sus nuevas temporadas, apuesta que, en principio, causó reacciones positivas en los fans del reality.

Pero, con el transcurso de nuevas ediciones, ahora consideran que esa fórmula no sólo se ha vuelto monótona, sino que, además, coarta la oportunidad de que otros deportistas puedan destacarse y tengan la posibilidad de darse a conocer.

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La inconformidad de los seguidores de "Exatlón México" tuvo lugar desde que anunciaron a las primeras "leyendas" que formarán parte del programa, el cual dará comienzo dentro de dos semanas, el, tomando el lugar, en la programación de, "Survivor: la reliquia en llamas".

Del volverá con la presencia de , y , en el caso de las mujeres; también estarán de vuelta, y.

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Mientras que a lo concerniente al , tendrá de regreso a , , y, entre los atlentas varones conocidos se encontrarán también , y .

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Estos son algunos de los comentarios en redes sociales que comparten la misma postura, acerca de que "Exatlón" debería renovarse:

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"Ay no, ´la Doris´otra vez no, desespera".

"Ya dejen descansar a Paulette, ya está muy vista, queremos atletas nuevos".

"Justo porque siempre van los mismos dejé de ver el programa y, más, por gente como Doris y Leo".

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"Pato y Aristeo ya llevan muchas temporadas, ya cansa ver las mismas caras".

"¿No tienes otros competidores?, ya chale con Doris, Leo y Katia".

"Otra vez repeticiones, no ya no".

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"Es bueno el concepto, pero ya no, siempre los mismos".

"Los mismos de siempre, "Exatlón" ya aburre".

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