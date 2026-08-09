Tras las intensas precipitaciones registradas durante el fin de semana en la Ciudad de México, diversas vialidades y colonias presentaron severos encharcamientos derivados del colapso en la red de drenaje.

Ante este escenario, las autoridades locales recuerdan a los habitantes que existe un mecanismo oficial para solicitar la atención de cuadrillas operativas sin costo alguno. El procedimiento para que personal especializado destape las coladeras obstruidas por basura o residuos se gestiona directamente a través de las plataformas institucionales del Gobierno de la Ciudad de México.

Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Lee también: ¿Nueva modalidad de extorsión en el Metro?; denuncian falsas acusaciones de acoso y exigen miles de pesos para liberar a víctimas

Canales oficiales y procedimiento en línea para levantar el reporte ciudadano de desazolve

De acuerdo con información oficial del Gobierno de la Ciudad de México (a través de la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana), el trámite es gratuito y está disponible durante todo el año para prevenir riesgos mayores en la infraestructura urbana. Para iniciar el reporte por vía digital, la persona interesada debe completar los siguientes pasos:

Ingresar al portal institucional: Acceder al sitio web del Sistema Unificado de Atención Ciudadana ( SUAC ).

Acceder al sitio web del Sistema Unificado de Atención Ciudadana ( ). Autenticar la identidad: Iniciar sesión mediante la cuenta Llave CDM X (o realizar el registro previo en caso de no contar con ella).

Iniciar sesión mediante la cuenta X (o realizar el registro previo en caso de no contar con ella). Capturar los datos de contacto: Proporcionar un número telefónico y correo electrónico vigentes.

Proporcionar un número telefónico y correo electrónico vigentes. Geolocalizar la afectación: Ubicar en el mapa interactivo o redactar la dirección exacta del punto crítico (incluyendo calle, número, colonia, alcaldía y referencias entre qué vialidades se encuentra).

Ubicar en el interactivo o la dirección exacta del punto crítico (incluyendo calle, número, colonia, alcaldía y referencias entre qué vialidades se encuentra). Adjuntar archivos de prueba: Cargar hasta cinco evidencia digitales en formato PDF, JPG o PNG (con peso máximo de 10 MB por archivo) que muestren el estado de la coladera o el nivel de la inundación.

Cargar hasta evidencia digitales en formato PDF, JPG o PNG (con peso máximo de 10 MB por archivo) que muestren el estado de la coladera o el nivel de la inundación. Obtener el comprobante: Guardar el número de folio asignado por el sistema para dar seguimiento al estatus del reporte.

Desazolvan coladeras donde huele a combustible en la GAM

Asimismo, de acuerdo con el Gobierno capitalino y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), existen vías alternas de atención inmediata para quienes no puedan realizar la gestión por internet:

Atención telefónica: Llamar al *0311 o al número 55 5658 1111 ( Locatel ), operativo durante las 24 horas.

Llamar al *0311 o al número 55 5658 1111 ( ), operativo durante las 24 horas. Mensajería instantánea: Enviar los datos del incidente y las fotografías correspondientes al número de WhatsApp 55 6099 0025.

Enviar los datos del incidente y las fotografías correspondientes al número de WhatsApp 55 6099 0025. Línea directa de agua: Comunicarse al teléfono del SACMEX al 55 8957 4950.

Comunicarse al teléfono del SACMEX al 55 8957 4950. Trámite presencial: Acudir a las ventanillas del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) en la alcaldía correspondiente.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (dependiente de la Comisión Nacional del Agua), el periodo de lluvias y ciclones tropicales en el país abarca formalmente del 15 de mayo al 30 de noviembre. Por este motivo, las dependencias encargadas de la gestión integral de riesgos exhortan a la población a utilizar estos canales comunitarios de mantenimiento preventivo para aminorar el impacto de las tormentas en la capital.

[Publicidad]

También te interesará:

Periodistas, políticos y usuarios dedican mensajes de despedida a Luis Cárdenas; "eres una voz libre y valiente", dicen

5 ejercicios fáciles para fortalecer los brazos; aumenta la masa muscular sin pesas

[Publicidad]

Salinas Pliego propone a Luis Cárdenas trabajar en Azteca tras salida de MVS; esto respondió el periodista

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov