Luego de cuatro meses de que se realizaran una serie de audiencias, la jueza, Marlene Fernández, favorece a Paulina Rubio en la batalla legal que la confrontaba con su exesposo, Nicolás Vallejo-Nájera, "Colate" y, ahora, Andrea Nicolás, el hijo que comparten, volverá con su madre, para residir en Miami, EU.

Luego de que la expareja se enfrentara en la Corte Familiar de Miami, durante tres largas audiencias, que tuvieron lugar durante el mes de abril, la representante legal de "la Chica dorada", la abogada Sandra Hoyos confirma que fue su clienta quien ganó el caso.

"Hoy cierro esta etapa con profunda gratitud y con la tranquilidad de haber defendido con firmeza aquello que considerábamos justo".

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Durante las audiencias, las abogadas de las dos partes Sandra Hoyos, en el caso de Paulina y, Aliette Carolan, en lo que respecta a "Colate", dieron a conocer las pruebas y motivos por las que sus clientes alegaban que, la otra parte, aparentemente, no era apta para que Andrea Nicolás, de 15 años, viviese con ella.

La intérprete de "El último adiós" solictara que el adolescente volviera con ella a Miami, debido a que, presuntamente, su padre no le imponía ninguna restricción, situación que estaba afectado la crianza de Andrea Nicolás.

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Por su parte, el empresario español deseaba que su unigénito se estableciera en Madrid, argumentando que con su madre, el menor tenía una relación fracturada y, ahora que contaba con una solvencia económica más estable, podía proveerlo de un buen estilo de vida en su natal España.

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Mientras la jueza encargada del caso, Marlene Fernández establecía qué era lo mejor para el menor, Andrea Nicolás vivió al cuidado de su guardiana, Amber Glasper, pero, ahora, podrá volver a residir con su madre, la cantante de "Ni una sola palabra".

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Así lo explicó la abogada de "Pau":

"Los procesos familiares nunca son sólo jurídicos; detrás de cada decisión, hay personas, emociones y, sobre todo, familias y, cuando una historia se cuenta públicamente, antes de que la justicia pueda pronunciarse, es muy fácil juzgar sin conocer toda la verdad. Paulina tuvo que enfrentar no sólo un proceso legal, sino también el peso de ser juzgada anticipadamente ante la opinión pública".

Fue así que agradeció a su clienta, señalada por su exesposo de maltratar a su hijo, entre otras tantas desacreditaciones, por la confianza que depositó en su defensa.

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"Hoy compartimos la importancia de haber perseverado, de haber confiado en la justicia y los quienes la hacen valer, gracias, Paulina, por tu confianza en mí".

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"Colate" también reacciona a la determinación de la jueza

Por su parte, Vallejo-Nájera también recurrió a su cuenta de Instagram, luego de que se diera conocer e lveredicto públicamente y, con una serie de fotografías, en la que aparece junto a Andrea Nicolás, expresó que, sin importar la decisión de Fernández, el amor que profiere por él se mantendrá intacto.

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"Hoy acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podra con nuestro amor…, Te quiero, Nico".

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