Esta vez no hubo ningún momento en el que los Diablos Rojos amenazaron con una nueva remontada. Los Guerreros de Oaxaca (6-1) aprendieron la lección y lograron igualar la serie con un triunfo contundente en el juego 2 de los Playoffs en la Liga Mexicana de Beisbol.

El venezolano Ricardo Pinto fue el abridor de los Pingos en el estadio Alfredo Harp Helú y desde el primer rollo sufrió el poderío ofensivo de los Guerreros. Tras un sencillo de Yonathan Daza, Luis Barrera anotó la primera carrera de la jornada.

En la tercera manga, Oaxaca pudo aumentar su ventaja al tener casa llena sin outs. Bajo presión, Pinto ponchó a Mel Rojas Jr.; Juan Santana se fue con un elevado y con suspenso, pero en una gran demostración de su talento, el defensivo del año en 2025, Juan Carlos Gamboa, puso fin a la entrada con un misil a primera.

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La sexta rayita para la tropa, cortesía de Súper Mel 🤩💪🏽⚔️ #SomosGuerreros pic.twitter.com/swlhGcDpPD — Guerreros de Oaxaca (@GuerrerosOax) August 9, 2026

En el quinto episodio, un doble de Leonel Valera mandó a Alexis Amarista a la caja registradora y dio inicio a la pesadilla escarlata. Un lanzamiento desviado de Pinto selló la tercera carrera de los Guerreros y después, Ricardo Valenzuela aumentó la ventaja con un jonrón elevado por el jardín izquierdo que metió a Juniel Querecuto a tierra prometida.

Pinto dejó el Diamante y lo relevó Nick Vespi. Después de Luis Ángel Rodríguez, el estadounidense Jimmy Yacabonis tomó la lomita y cerró el partido con la última carrera guerrera tras un doble de Rojas Jr.

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Esta vez, la defensa oaxaqueña supo mantener la ventaja y hasta la última entrada, dejó sin respuesta a los escarlatas, que evitaron ser blanqueados por primera vez en postemporada desde que son locales en el Harp Helú.

Por la novena oaxaqueña, el relevista Enderson Franco cerró el trabajo que empezó James Kaprielian en el montículo.

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El juego 3 de la serie se jugará este martes en el nuevo estadio Yu’Va, donde los bicampeones buscarán recuperar la ventaja.