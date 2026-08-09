Los medios deportivos mexicanos continúan dando de qué hablar en 2026, un año marcado por importantes movimientos entre comentaristas y conductores que, tras convertirse en referentes de distintas cadenas televisivas, han decidido emprender nuevos retos en otras plataformas.

Uno de los casos más recientes involucra a Televisa, empresa que vio regresar a la pantalla a una de sus voces más emblemáticas, aunque ahora desde una señal competidora. El movimiento ha llamado la atención de los aficionados, especialmente por el peso y la trayectoria del comunicador.

Se trata de Raúl Sarmiento, una de las voces más reconocidas de TUDN, quien, después de una pausa en su carrera como narrador, reapareció para formar parte de la cobertura de la Leagues Cup a través de Imagen TV.

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El regreso del comunicador, recordado por su estilo narrativo y por las frases que popularizó a lo largo de los años, generó una inmediata reacción en las redes sociales. Decenas de aficionados celebraron su vuelta a las transmisiones deportivas, destacando el cariño y reconocimiento que se ganó durante su etapa en Televisa.

Sarmiento, quien en diversas entrevistas ha hablado sobre su salida de la televisora de San Ángel, integra el equipo para la cobertura del torneo que reúne a clubes de la MLS y la Liga MX. En esta nueva aventura comparte micrófonos con exfutbolistas como Jürgen Damm y Efraín Velarde, aportando su experiencia a una de las competencias más importantes de la región.