Con el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA cada vez más cerca, se ha vuelto una constante ver campañas publicitarias que buscan sumarse a la emoción del torneo más importante del futbol.

En este tipo de comerciales, grandes marcas intentan conectar con los aficionados mediante la participación de exjugadores y comentaristas. Uno de los rostros más recurrentes en estas campañas es Christian Martinoli, narrador estelar de TV Azteca, quien en la antesala del Mundial ha protagonizado diversos anuncios.

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Martinoli, quien se encamina a cubrir su séptima Copa del Mundo y ha consolidado un equipo destacado junto a Luis García y Jorge Campos, recientemente se integró a una nueva campaña publicitaria. Sin embargo, durante una presentación vivió un momento peculiar tras sufrir un accidente en pleno evento.

Todo ocurrió durante una activación privada de una marca de tequila, donde Martinoli fungía como conductor. En medio de su participación, el comentarista sufrió una caída sobre el escenario, escena que quedó registrada en video y posteriormente fue compartida por él mismo en redes sociales.

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Lejos de preocuparse, el alumno de José Ramón Fernández tomó el incidente con humor y bromeó sobre lo sucedido, incluso atribuyendo la situación a la competencia.

“Imitando a Juan Gabriel, el gran Divo de Juárez. ¿De qué me voy a disfrazar?”, escribió, provocando las risas y reacciones de sus seguidores.