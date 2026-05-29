Al concluir el periodo extraordinario de sesiones, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, declaró clausurado el trabajo del segundo año de la LXVI Legislatura, que dijo, ha contribuido a cimentar un estado constitucional y legal de bienestar a favor del pueblo de México.

En su mensaje al término de la última sesión que encabeza como presidenta de la Mesa Directiva, la legisladora de Morena afirmó que fue un año legislativo de intenso trabajo, “en el que reafirmamos que la política puede ser herramienta de transformación cuando se ejerce con responsabilidad, convicción y amor al pueblo”.

Destacó que en este año se aprobaron ocho reformas constitucionales “de profunda relevancia para la vida institucional del país. Cada una de ellas responde a una demanda popular”.

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Aprobación en lo general del dictamen sobre pasar la reforma judicial al año 2028. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

También se expidieron ocho nuevas leyes muy importantes, todas con un objetivo claro: proteger los derechos del pueblo de México y lograr la prosperidad compartida.

Se aprobaron 67 reformas a diversos ordenamientos con avances en igualdad sustantiva, derechos laborales, lenguas indígenas, seguridad social y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes. “Ante todo esto, me enorgullece afirmar que el trabajo legislativo de este segundo año ha contribuido a cimentar un estado constitucional y legal de bienestar a favor del pueblo de México”.

Laura Itzel Castillo agradeció el apoyo de los coordinadores de los seis grupos parlamentarios, incluido Adán Augusto López, quien hasta el pasado 1 de febrero encabezó al grupo parlamentario de Morena.

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“Quiero expresar que asumir esta responsabilidad ha sido un gran honor para mí. En todo momento procuré ejercerla con apego a la legalidad y con la convicción de que la pluralidad es el mayor activo de esta cámara. En cada sesión, mi llamado fue a privilegiar el debate respetuoso, la tolerancia y la institucionalidad como pilares del trabajo legislativo.

“Esta convicción nos permitió reafirmar al Senado como un espacio de diálogo democrático, donde la diversidad de ideas resulta una fortaleza y no un obstáculo. El objetivo principal ha sido claro, aprobar leyes que mejoren la calidad de vida y el bienestar del pueblo de México”, puntualizó.

Finalmente, subrayó que la Mesa Directiva que presidió estuvo integrada por una mayoría de senadoras, lo que conforma que vivimos tiempos de mujeres.

“En el momento histórico que vivimos, en este tiempo de mujeres, la conformación de este órgano de gobierno se destacó por su liderazgo femenino, al estar integrado por 10 senadoras y dos senadores, lo que reafirma que gobernar desde la paridad es gobernar con justicia”, concluyó.

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