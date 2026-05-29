La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 29 de mayo se tiene prevista una manifestación por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a las 10:30 horas en la Secretaría de Gobernación.

Colectivos feministas se manifestarán a las 10 horas en la Macroplaza de Iztapalapa, realizarán diversas actividades artísticas y culturales para expresar el rechazo a la turistificación y la gentrificación en la Ciudad de México, derivadas de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia llevarán a cabo a las 12 horas una "Intervención gráfica antimundialista", contra las obras y el impacto urbano derivados de los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026. Al final jugarán un partido de fútbol.

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El grupo Justicia para Vero Soto asistirá a la entrega del título post mortem en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, a las 12 horas.

El Movimiento Estudiantil y Popular por la Movilidad Digna se manifestará a las 13 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Realizarán la "Jornada Antimundialista", con una intervención gráfica y diversas actividades artísticas y culturales.

El colectivo Laboratorio 420 realizará la Jornada Itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, a las 13 horas en avenida Insurgentes y Amberes.

El colectivo Te Creo, No Estás Sola se manifestará en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a las 13 horas en apoyo a una víctima de violación ocurrida en febrero de 2022, así como con el fin de exigir la debida vinculación a proceso del presunto responsable.

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El Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México realizará una manifestación en Calzada de Tlalpan 3643. Exigen una respuesta por parte de la autoridades del escolares a su demanda de revisión salarial y cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. No se descarta que jueguen un partido sobre la avenida.

El colectivo Hasta Encontrarlos se reunirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 16 horas. Llevarán a cabo diversas actividades político culturales en el marco de la "Semana Internacional del Detenido, Desaparecido", y a 19 años de la desaparición forzada de dos luchadores sociales.

Colectivas feministas protestarán en la estación Revolución de la Línea 2 para exigir las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro que se garantice el respeto y la exclusividad del vagón rosa.

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