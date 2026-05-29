En medio de polvo y trabajos de construcción, personal continúa con los trabajos de rehabilitación en distintas estaciones de la Línea 2 del Metro, a 13 días del Mundial.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que en la estación Bellas Artes el piso del andén ya fue colocado, aunque hay algunas zonas en intervención, además, las paredes estaban recubiertas con acabados marmoleados rojizos, así como nuevas lámparas decorativas instaladas en muros, las cuales cuentan con tres focos y luz cálida.

La ambientación en la estación se asemeja a la del interior del Palacio de Bellas Artes.

En la estación Pino Suárez, los trabajadores colocaron plafones color crema con acabado marmoleado y estructuras decorativas elaboradas con mosaicos en forma de pirámides sobre el andén.

En Hidalgo también se observaron plafones color crema y faroles decorativos a lo largo del andén, además de un candelabro colocado en el techo de las escaleras. Sin embargo, en algunas zonas ya se registran goteras.

En el transbordo hacia la Línea 3 se podría observar un mural multicolor que todavía continúa en proceso de elaboración por parte del personal.

Al exterior de estaciones como Xola, Viaducto y Villa de Cortés, se observaron trabajos en los puentes que conectan los accesos con los andenes; en algunos fueron retirados los vidrios laterales para sustituirlos por nuevos, por lo que algunas partes permanecen parcialmente abiertas y delimitadas para evitar el paso de usuarios cerca de las obras. En algunos exteriores ya fueron colocados murales coloridos en entradas de las estaciones.

En la estación Viaducto ya se encuentran instalados nuevos letreros de entradas y salidas, mientras que en el área de torniquetes fueron colocados plafones nuevos.

En Tasqueña, en el andén rumbo a Cuatro Caminos aún continúan las remodelaciones.

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