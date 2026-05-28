Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó los avances en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

A través de un video, dio a conocer que cinco de los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles nexos con el crimen organizado, ya comparecieron, continúan las investigaciones con el fin de deslindar responsabilidades y aclaró que ninguno cuenta con ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Con referencia al caso de la mandataria chihuahuense, explicó que entregó un escrito en el cual manifestó su indisposición para aportar información acerca de la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo.

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"Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas como el caso de la gobernadora.

Sin embargo, ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan", subrayó.

Reiteró que la FGR ha hecho el proceso de desmantelamiento de esa instalación clandestina, lo que incluyó el embalaje y el traslado de las sustancias localizadas para su posterior destrucción.

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“Continuaremos informando de manera oportuna los avances sobre estas y otras indagatorias en la medida en que sea procedente, con transparencia, apertura y legalidad. Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, concluyó Lara López.

Cabe decir que el 18 de abril de este año, los agentes extranjeros supuestamente participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio de metanfetamina en la Sierra Tarahumara y en la madrugada del 19 de abril fallecieron junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cuando el vehículo cayó a un barranco.

El 29 de abril de este año, el Distrito Sur de Nueva York detalló que el Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas.

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“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, refirió en esa ocasión el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

El 26 de mayo de este año, Rocha Moya; el senador con licencia y exsecretario general de Gobierno de la entidad, Enrique Inzunza Cázarez; así como el exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, comparecieron.

Además del vicefiscal general con licencia de ese estado, Dámaso Castro Zaavedra, y el presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, se presentaron ante la delegación de la FGR en Culiacán para comparecer ante un agente del Ministerio Público Federal.

En esa ocasión el gobernador con licencia, informó que acudió a comparecer ante la Fiscalía y respondió las preguntas que le formuló la Agente del Ministerio Público Federal.

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