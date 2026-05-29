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Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente todo desembolso del fondo creado por el gobierno del presidente Donald Trump para compensar a supuestas víctimas de politización de la justicia.
La jueza de distrito Leonie Brinkema, en Alexandria, Virginia, también prohibió que el gobierno avance con la creación del fondo mientras esté pendiente el litigio que lo impugna.
La jueza, nominada para el cargo por el presidente demócrata Bill Clinton, programó una audiencia para el 12 de junio a fin de escuchar argumentos sobre si debe extender la orden que bloquea los pagos del fondo de 1.776 millones de dólares. El gobierno creó el fondo para resolver la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones fiscales.
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El polémico fondo de Trump para víctimas de politización
El fondo ha provocado una fuerte reacción desde que se anunció la semana pasada, e incluso republicanos presionaron al fiscal general interino Todd Blanche por las consideraciones de elegibilidad y la posibilidad de que incluso los participantes en el asalto al Capitolio pudieran solicitar una compensación.
El Departamento de Justicia no ha formado la comisión de cinco miembros que decidirá los criterios de pago, por lo que aún no se ha desembolsado dinero ni se han aceptado reclamaciones.
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Los abogados de los demandantes, del grupo de defensa legal Democracy Forward, buscan una orden judicial que detenga la implementación del fondo y evite que el gobierno de Trump desembolse cualquier pago.
La demanda federal sostiene que no existe base legal ni mecanismos de rendición de cuentas que sustenten el fondo.
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