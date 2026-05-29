El pleno del Senado aprobó con el voto de Morena y sus aliados, la reforma al artículo 41 constitucional que establece como causal de nulidad en elecciones federales y estatales cualquier intervención extranjera.

En la madrugada de este viernes en el marco del periodo extraordinario, la oposición en el Senado dijo que esta reforma sólo busca censurar a los medios extranjeros y nacionales cuando publiquen reportajes, notas o editoriales que expongan corrupción, narco gobiernos y narco candidatos.

Con 85 votos a favor de Morena, PT y PVEM, así como 42 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se avaló en lo general y en lo particular la reforma constitucional al artículo 41.

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La reforma establece que los procesos electorales federales o estatales serán nulas cuando se acredite la intervención de personas físicas, morales, gobiernos u organismos extranjeros en los procesos electorales para apoyar o perjudicar a candidaturas o partidos.

Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, expuso que “la verdadera vocación de esta reforma es construir una herramienta política. Una herramienta que le sirva al poder como una póliza de seguro electoral. Una póliza por si acaso los resultados en 2027 no son los que esperan” poder anular una elección con el pretexto de la injerencia extranjera.

“Porque si en este país de verdad nos preocupara la intervención en nuestras elecciones, la conversación de hoy sería otra. Estaríamos hablando de la intervención que sí ocurre todos los días en nuestro territorio por parte del crimen organizado”, dijo en tribuna.

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“Esa es la intervención que está modificando resultados electorales en México. Esa es la injerencia que silencia voces, que tumba candidaturas, que define el mapa político de comunidades enteras a punta de balazos. Y en esta reforma, sobre esa intervención, no hay una sola palabra”, subrayó.

Mely Romero, senadora del PRI, indicó que “lo que discutimos esta noche es la nueva herramienta que Morena se inventó para tener el permiso de anular elecciones bajo preceptos ambiguos, discrecionales y peligrosamente manipulables”.

“La soberanía no se defiende silenciando periodistas; se defiende garantizando elecciones libres, auténticas y jurídicas. Se defiende blindando las elecciones de la intervención del crimen organizado, pero de eso no hay una sola palabra”.

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Geovanna Bañuelos, senadora del PT, expuso que esta reforma “no es un ajuste técnico ni una modificación menor al sistema electoral. Es una definición histórica del Estado mexicano frente a una realidad mundial que ya alcanzó a todas las democracias: la intervención e injerencia extranjera en los procesos electorales”.

“De eso se trata esta reforma. De cerrar una puerta que nunca debió permanecer abierta. De garantizar que la renovación de los poderes públicos dependa exclusivamente de la decisión libre y soberana del pueblo mexicano. De proteger la autenticidad del sufragio frente a amenazas que hace apenas algunos años ni siquiera existían”, concluyó.

La reforma aprobada fue remitida a los congresos estatales para continuar su trámite legislativo.

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pjm