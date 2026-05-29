La temporada de compras digitales más esperada de México ya está aquí, y los dos gigantes del comercio electrónico no han tardado en encender la competencia.

Durante este Hot Sale 2026, Amazon México y Mercado Libre se han convertido en el epicentro de los cazadores de ofertas, desplegando un arsenal de promociones que prometen romper récords.

Desde tecnología de última generación, hasta gadgets, ambas plataformas están tirando la casa por la ventana con descuentos de hasta el 67%.

Si estabas esperando el momento exacto para renovar tus dispositivos o consentirte sin culpa, te presentamos la guía definitiva con las rebajas que realmente valen cada centavo.

Las rebajas de Amazon México y Mercado Libre que sí valen la pena

Samsung Galaxy Flip7 FE Black 128GB

El Samsung Galaxy Z Flip7 FE es el primer teléfono plegable de la línea "Fan Edition" de Samsung. Su objetivo es extender esta tecnología ofreciendo un diseño compacto y funciones premium a un costo más accesible que el modelo base de la serie 7.

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Nothing Phone (3a) 12gb Ram

El Nothing Phone (3a) con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento es un smartphone de gama media-alta que destaca principalmente por su propuesta de diseño semitransparente con luces en la parte trasera y un rendimiento multitarea excelente.

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Amazon Fire TV Stick HD

El Amazon Fire TV Stick HD es uno de los reproductores multimedia de streaming más populares del mercado. Su propósito principal es transformar cualquier televisor convencional con entrada HDMI en una Smart TV funcional, o bien, mejorar la interfaz de pantallas inteligentes antiguas que ya no actualizan sus aplicaciones.

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Power Bank Anker Pantalla Smart 24000mAh 140W

Si buscas una batería portátil capaz de mantener todos tus dispositivos cargados en cualquier momento, el Power Bank Anker Pantalla Smart 24000mAh 140W se posiciona como una de las opciones más potentes y completas del mercado. Su gran capacidad y tecnología de carga rápida permiten alimentar desde smartphones y tablets hasta laptops compatibles, convirtiéndolo en el aliado ideal para viajes, trabajo y largas jornadas fuera de casa.

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