Constitucionalistas consultados por EL UNIVERSAL consideraron que la aprobación de la reelección de magistrados electorales federales que propuso Morena en el Legislativo es una suerte de regalo o soborno con la cual pretende blindar sus irregularidades electorales hacia las elecciones de 2027 y 2030, y garantizar el control de los comicios.

Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que la propuesta de que los magistrados que ya suman dos ampliaciones en su periodo —Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto— puedan reelegirse a través de la elección judicial es “un acto cínico de cooptación o de compra” a quienes tienen en sus manos la última decisión en materia electoral.

“A algún ingenioso se le ocurrió volver a premiar, en lo que ya a estas alturas es un cínico acto de cooptación o de compra, o de corrupción, para decirlo sin medias tintas, a los magistrados del Tribunal Electoral; por lo menos, a los cuatro que casualmente son los que avalaron, en 2024, la inconstitucional sobrerrepresentación que le permitió al oficialismo votar con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, avanzar todas las reformas constitucionales que se han hecho en estos años”, dijo.

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Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, afirmó que la adenda incluida en la reforma que se avaló la madrugada de este jueves es “una propuesta cínica y burlona” de Morena por comprar resoluciones a nivel judicial en materia electoral.

“Hay que verlo como lo que es, son sobornos al Tribunal Electoral. La primera ampliación de mandato que les hace la 4T es justo cuando el Tribunal está por resolver el tema de la sobrerrepresentación y cómo se tenía que conformar la Cámara de Diputados. Sólo días antes de que la Sala Superior resuelva este asunto, donde Morena se jugaba la mayoría calificada, es que se introduce esa primera ampliación. Desde ahí era muy claro”, señaló.

Beneficios guindas

Lorenzo Córdova Vianello enlistó algunos de los beneficios que ha obtenido Morena con las ampliaciones al cargo de Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez. Entre ellos está la sobrerrepresentación, pero ha habido más resoluciones que les han beneficiado de manera total.

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Otras de ellas fue avalar que algunos de sus aspirantes a un cargo de elección judicial cometieran actos anticipados de campaña, aprovechando una laguna legal que existe, así como la disminución de cuantiosas multas por irregularidades financieras y de los mismos actos anticipados. Una más fue avalar que los dichos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones no eran ilegales o que no era uso indebido de recursos públicos que en Palacio Nacional, y a través de la Canal de Cepropie, promocionara su libro.

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