“Más de la mitad del periodo que duró gobernando Porfirio Díaz”, así dimensionó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar la magnitud del regalo que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados le otorgó a Mónica Soto, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, magistrados del Tribunal Electoral que podrán durar hasta 18 años en el cargo.

Los cuatro magistrados no sólo ya están por cumplir (este año) una década en el cargo, cuando fueron nombrados para un periodo de nueve años, sino que podrían casi duplicarlo gracias a una reserva avalada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados la madrugada de este jueves.

Los cuatro fueron designados por el Senado, en 2016, para un periodo de nueve años, como lo marcaba la Constitución en ese entonces, pero en septiembre de 2024 —poco antes de debatirse la cantidad de diputados federales que por representación proporcional debería tener cada partido político— Morena les ofreció ampliarlo y esperar la elección judicial de 2027.

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En la reforma al Poder Judicial se incluía en esa misma posibilidad a la exmagistrada Janine Otálora, quien declinó continuar en el cargo, afirmando que la decisión la tomó en congruencia con su respeto y exigencia de cumplir la Constitución. “Ha sido para mí un honor desempeñar el cargo de magistrada en el órgano de justicia constitucional electoral de última instancia”, expresó en la carta enviada al Senado, en la que confirmó que ella dejaría la silla en la Sala Superior el 31 de octubre de 2024.

Los otros cuatro magistrados invitados a ampliar su cargo lo aceptaron. Acto seguido, fueron quienes votaron a favor y avalaron la “supermayoría” que otorgó a Morena una sobrerrepresentación de 20% en el Congreso, en agosto de 2024, pero no fue el único favor. En las resoluciones que involucran al partido guinda suelen darle la razón: no consideraron actos anticipados de campaña el periodo previo a las precampañas que Morena llamó corcholatas o Coordinadores de Defensa de la Transformación a sus aspirantes a una candidatura, iniciando con mucha anticipación sus actos de cercanía con la ciudadanía y activismo político, dándoles ventaja sobre otros partidos.

También han conseguido aplicar criterios que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe seguir para disminuir considerablemente las multas por no informar correctamente sus gastos de campaña, y validaron las intervenciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador en periodo electoral.

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