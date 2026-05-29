Economía | 29-05-26 | 08:57 | Actualizada | 29-05-26 | 08:57 |

Nueva York.- Las acciones de la multinacional estadounidense se disparaban más de 30% en Wall Street, después de que la tecnológica presentara buenos resultados trimestrales impulsados por el fuerte crecimiento de la demanda de servidores vinculados a la (IA).

La compañía, que publicó sus cuentas del primer trimestre tras el cierre de la sesión del jueves, registró un aumento interanual de ingresos cercanos al 88%, el mayor ritmo de crecimiento desde su regreso a bolsa en 2018.

Dell atribuyó gran parte de ese avance al negocio de servidores para IA, que integran GPU de firmas como Nvidia. Este segmento registró un crecimiento del 757% interanual, hasta 16 mil 100 millones de dólares, informó en un comunicado.

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El beneficio neto atribuido se elevó a unos 3 mil 430 millones de dólares en el primer trimestre, frente a los 965 millones del mismo periodo del año anterior. Además, el beneficio ajustado por acción alcanzó los 4.86 dólares, por encima de las previsiones del mercado, que apuntaban a 2.94 dólares.

Primer semestre de Dell, "de los más sólidos"

Tras la apertura del parqué neoyorquino este viernes, las acciones de Dell avanzaban alrededor de un 32% impulsadas también por la mejora de sus previsiones anuales.

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El banco Morgan Stanley señaló haber "infravalorado" el desempeño de la empresa y calificó el trimestre como "uno de los más sólidos vistos recientemente" en el sector, recoge la cadena CNBC.

La creciente demanda de infraestructura para IA sigue impulsando a compañías tecnológicas como Dell, especialmente en el negocio de servidores y centros de datos.

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mcc

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