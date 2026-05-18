Dell presentó una nueva ola de soluciones enfocadas en inteligencia artificial, almacenamiento y centros de datos durante Dell Technologies World 2026, con anuncios que buscan responder a uno de los mayores retos de las empresas: escalar la IA sin disparar los costos ni comprometer la seguridad de los datos.

La compañía aseguró que, a dos años del lanzamiento de la plataforma Dell Technologies AI Factory con NVIDIA, ya suma más de 5 mil clientes a nivel global y más de 320 actualizaciones en su ecosistema de IA empresarial.

IA agéntica desde el escritorio hasta el centro de datos

Uno de los anuncios principales fue el lanzamiento de "Dell Deskside Agentic AI", una solución que permite desarrollar y ejecutar agentes de inteligencia artificial directamente desde estaciones de trabajo locales, sin depender completamente de la nube.

Según Dell, esta propuesta busca atender preocupaciones crecientes entre empresas relacionadas con costos por consumo de tokens, privacidad y soberanía de datos. La firma afirmó que ejecutar modelos de IA en infraestructura local puede reducir hasta 87% los costos frente al uso de APIs en nube pública.

Dell apuesta por la IA agéntica del escritorio al centro de datos. Imagen: Magnific

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La solución está dirigida a sectores regulados, grupos de investigación y equipos de desarrollo que necesitan mantener control sobre sus datos y propiedad intelectual.

Dell detalló tres configuraciones principales:

Dell Pro Max con GB10, pensado para prototipos y modelos de hasta 200 mil millones de parámetros.

Dell Pro Precision 9, con procesadores Intel Xeon 600 y GPUs NVIDIA RTX PRO Blackwell Workstation Edition.

Dell Pro Max con GB300, orientado a modelos de frontera de hasta un billón de parámetros.

Además, la integración de NVIDIA OpenShell permitirá crear, probar y gobernar agentes de IA bajo un entorno seguro y aislado, compatible desde estaciones de trabajo hasta servidores Dell PowerEdge XE.

Datos preparados para IA

Otro de los ejes de la estrategia es la actualización de la Dell AI Data Platform, que ahora incorpora nuevas capacidades para indexar miles de millones de archivos no estructurados y acelerar el acceso a información empresarial.

Entre las novedades destaca el Dell Data Analytics Engine, impulsado por Starburst, que promete acelerar hasta seis veces las consultas SQL utilizando GPUs NVIDIA Blackwell.

La compañía también anunció mejoras en almacenamiento con el nuevo Dell ObjectScale X7700, que ofrecerá hasta 45% más capacidad frente a la generación anterior y soporte futuro para memorias flash de 245 TB.

En paralelo, Dell integrará NVIDIA Omniverse dentro de su plataforma de datos para impulsar gemelos digitales, simulaciones industriales y entrenamiento de IA física.

Nueva infraestructura para cargas de IA

Dell también presentó PowerRack, una nueva arquitectura integrada que combina cómputo, red y almacenamiento dentro de un mismo sistema optimizado para IA y HPC.

La empresa aseguró que este diseño busca simplificar la implementación de infraestructura a escala, eliminando la complejidad de ensamblar componentes por separado.

Dell apuesta por la IA agéntica del escritorio al centro de datos. Imagen: Magnific

Entre las novedades adicionales destacan:

Dell Pro Precision 7 R1, una estación de trabajo montable en rack en formato 1U.

Nuevas versiones de Dell Integrated Rack Controller y OpenManage Enterprise para gestión unificada.

Dell PowerCool CDU C7000, una unidad de refrigeración montada en rack diseñada para soportar plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72.

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Michael Dell, chairman y CEO de Dell Technologies, aseguró que “con el advenimiento de la IA agéntica, todas las organizaciones enfrentan el mismo desafío: transformar inteligencia en impacto con velocidad o volverse obsoletas”.

Por su parte, Jensen Huang afirmó que la adopción de IA empresarial se encuentra en una “trayectoria exponencial” y que Dell y NVIDIA están construyendo una AI Factory de extremo a extremo para responder a esa demanda.

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