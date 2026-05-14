Si estás pensando en cambiar de celular y te gustaría adquirir alguno de los modelos más económicos de la familia Samsung Galaxy S26 pero te parece complicado elegir entre uno y otro, en Tech Bit tenemos una guía que podría ayudarte a elegir correctamente.

Tanto el Samsung S26 y S26+ comparten características iguales y las cuales te enlisto a continuación:

Procesador Exynos 2600

RAM de 12 GB

Almacenamiento de 256 o 512 GB

Cámara frontal de 12 MP

Cámara principal de 50 MP

Teleobjetivo 3x de 10 MP

Gran angular de 12 MP

Sistema Android 16

One UI 8.5

Certificación IP68

Como se puede observar, son varias las características que comparten ambos equipos y esto puede generar debate sobre si en verdad existe diferencia entre ambos para que los precios sean diferentes uno de otro.

Samsung Galaxy S26 y S26+: ¿cuál te conviene comprar? Imagen: Paloma Vega

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Sin embargo, sí hay una diferencia importante en tres aspectos clave: tamaño, batería y pantalla. Y esto hará la experiencia diferente dependiendo de cómo utilices en celular.

3 aspectos clave para elegir entre el Samsung S26 y S26+

El Galaxy S26 tiene un punto fuerte en cuanto a comodidad y practicidad. En este equipo encontramos una pantalla de 6.3 pulgadas que es fácil de manipular y transportar. Cabe en bolsas pequeñas, pesa menos y honestamente no es un equipo estorboso para el día a día. Aunque podría parecer un detalle menor, en realidad sí hace la diferencia pues en mi caso utilice el equipo en un concierto y no lo sentí como una carga al momento de grabar videos.

Por su parte, el Samsung Galaxy S26+ es el modelo que cambia la experiencia gracias a su pantalla QHD+ de 6.7 pulgadas. Esta característica se nota muchísimo si consumes series, editas fotos, juegas o trabajas desde el celular. No es solo “más grande”; el panel ofrece mayor resolución y más espacio visual, algo que termina haciendo más cómodas algunas tareas como dividir pantalla, responder correos o incluso leer documentos largos sin sentir todo "apretado".

La batería también cambia bastante la experiencia. El S26+ integra 4,900 mAh y carga rápida de 45W, mientras que el S26 normal sigue limitado a 25W. En la práctica, eso significa que el S26+ ofrece mayor autonomía que comprobamos. Ambos dispositivos los cargamos al mismo tiempo y al final del día, el S26+ nos brindó más tiempo incluso usándolo para grabar videos por algunas horas.

Samsung Galaxy S26 y S26+: ¿cuál te conviene comprar? Imagen: Paloma Vega

Y sí, también la diferencia de velocidad de carga también pesa: poder recuperar varias horas de batería en pocos minutos termina siendo más útil de lo que parece, especialmente para personas que trabajan desde el celular o pasan mucho tiempo fuera de casa. Ahora, esto tampoco quiere decir que el S26 se descargue súper rápido y no rinda, al contrario, de ambos nos sorprendió su autonomía, solo que no se puede dejar de lado que el S26+ nos regala unas horas extra que pueden llegar a ser valiosas.

Entonces, ¿te conviene comprar el Samsung S26 y S26+? Al final, consideramos que la decisión no depende tanto de especificaciones técnicas, sino de hábitos. El S26 puede sentirse como la compra más inteligente para quienes no necesitan una pantalla enorme ni una batería tan agresiva, sino para algo de uso cotidiano sin dejar de lado lo último de avance en tecnología de lado.

Por su parte, el S26+ puede convertirse en tu herramienta principal para trabajar, consumir contenido o jugar y justifica mejor el gasto. Ahora, considera que ambos equipos también cuentan con la tecnología de Galaxy AI que te permite tener un celular más inteligente al alcance.

Precio y disponibilidad del Samsung S26 y S26+

Los Samsung Galaxy S26 y Samsung Galaxy S26+ ya están disponibles en el sitio oficial de Samsung y en tiendas participantes. Sus precios varían según el tamaño de memoria de almacenamiento. El Samsung Galaxy S26 lo encuentras desde los 22 mil 499 pesos hasta los 27 mil 499 pesos, mientras que el Samsung Galaxy S26+ tiene un precio desde los 28 mil 499 pesos hasta los 33 mil 499 pesos.

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