WhatsApp pone a disposición de los usuarios herramientas para facilitar su comunicación, incluso en momentos donde quieren cambiar sus números telefónicos y no perder información relevante.
Precisamente, esta app cuenta con una función para migrar conversaciones a otro número sin poner en riesgo el historial de chats y los contactos. ¿Cómo se hace? En Techbit te lo decimos.
¿Cómo cambiar tu número de teléfono en WhatsApp sin perder chats?
De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, existen dos métodos para realizar el cambio de número en una cuenta.
Desde el mismo dispositivo
El primero consiste en cambiar el número telefónico desde el mismo dispositivo, y los pasos son:
- Inserta la tarjeta SIM con el número nuevo y cerciórate de tener una copia de seguridad.
- Después ve a "Ajustes" y entra en “Cuenta”.
- Enseguida, oprime “Cambiar de número” y escribe tu número anterior y el actual.
- Si lo prefieres, activa la casilla “Notificar a mis contactos” para que se enteren del cambio.
- Por último, acepta y sigue las últimas instrucciones de la app para registrar el nuevo número.
Importante: Es indispensable que cuentes con una copia de seguridad antes de hacer el cambio; de lo contrario, tu historial de chats y contactos se perderá y no tendrás oportunidad de recuperarlos, puesto que la cuenta anterior será eliminada.
Desde un dispositivo nuevo
El segundo método es hacerlo en un dispositivo nuevo, siguiendo estos pasos:
- Verifica que tengas una copia de seguridad y haz el cambio de número en tu dispositivo antiguo.
- Después, instala WhatsApp en el nuevo teléfono y coloca la tarjeta SIM nueva.
- Registra el número de teléfono actual y restaura tu copia de seguridad.
- Si lo prefieres, utiliza otras funciones para exportar tus chats y contactos como “Transferir historial”.
Un dato clave sobre este procedimiento es que sólo podrás hacer el cambio con números de teléfono compatibles con WhatsApp; por lo que si tu número nuevo es de VoIP, gratuito, de acceso universal o de líneas premium no podrás realizarlo.
Además, recuerda que sí es posible transferir tus chats y contactos entre dispositivos con sistemas operativos diferentes, por ejemplo, de iPhone a Android.
¡Ya lo sabes! Cuando necesites cambiar tu número de WhatsApp sin arriesgarte a perder tus conversaciones, archivos y contactos importantes, prueba estos métodos.
