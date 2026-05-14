pone a disposición de los usuarios herramientas para facilitar su comunicación, incluso en momentos donde quieren cambiar sus números telefónicos y no perder información relevante.

Precisamente, esta app cuenta con una función para migrar conversaciones a otro número sin poner en riesgo el historial de chats y los contactos. ¿Cómo se hace? En te lo decimos.

¿Cómo cambiar tu número de teléfono en WhatsApp sin perder chats?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de , existen dos métodos para realizar el cambio de número en una cuenta.

Desde el mismo dispositivo

El primero consiste en cambiar el número telefónico desde el mismo dispositivo, y los pasos son:

  • Inserta la tarjeta SIM con el número nuevo y cerciórate de tener una copia de seguridad.
  • Después ve a "Ajustes" y entra en “Cuenta”.
  • Enseguida, oprime “Cambiar de número” y escribe tu número anterior y el actual.
  • Si lo prefieres, activa la casilla “Notificar a mis contactos” para que se enteren del cambio.
  • Por último, acepta y sigue las últimas instrucciones de la app para registrar el nuevo número.

Importante: Es indispensable que cuentes con una copia de seguridad antes de hacer el cambio; de lo contrario, tu historial de chats y contactos se perderá y no tendrás oportunidad de recuperarlos, puesto que la cuenta anterior será eliminada.

Solo puedes cambiar tu número de WhatsApp en tu celular y no desde WhatsApp Web o la versión Escritorio. Foto: Captura de pantalla
Desde un dispositivo nuevo

El segundo método es hacerlo en un dispositivo nuevo, siguiendo estos pasos:

  • Verifica que tengas una copia de seguridad y haz el cambio de número en tu dispositivo antiguo.
  • Después, instala WhatsApp en el nuevo teléfono y coloca la tarjeta SIM nueva.
  • Registra el número de teléfono actual y restaura tu copia de seguridad.
  • Si lo prefieres, utiliza otras funciones para exportar tus chats y contactos como “Transferir historial”.

Un dato clave sobre este procedimiento es que sólo podrás hacer el cambio con números de teléfono compatibles con ; por lo que si tu número nuevo es de VoIP, gratuito, de acceso universal o de líneas premium no podrás realizarlo.

Además, recuerda que sí es posible transferir tus chats y contactos entre dispositivos con sistemas operativos diferentes, por ejemplo, de iPhone a Android.

Asegúrate de tener una copia de seguridad al cambiar tu número en WhatsApp. Foto: Unsplash
¡Ya lo sabes! Cuando necesites cambiar tu número de WhatsApp sin arriesgarte a perder tus conversaciones, archivos y contactos importantes, prueba estos métodos.

