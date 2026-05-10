Desde inicios de año, Amazon lanzó en México su más reciente asistente de voz Alexa+, el cual cuenta con funciones mejoradas de privacidad, entretenimiento y conectividad. Pero, desafortunadamente, no todos los dispositivos son compatibles con él.

Esto se debe a que ciertos aparatos poseen un sistema desfasado y no cuentan con la capacidad para ejecutar sus funciones. Pero ¿de qué dispositivos se trata?

Si quieres averiguarlo, continúa leyendo porque en Tech Bit te proporcionamos el dato.

Alexa+ es el asistente ideal para cada integrante de casa, desde los más chicos hasta los más exigentes. Foto: Amazon

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¿Qué funciones ofrece Alexa+?

Alexa+ es una versión más sofisticada del asistente de voz de la compañía americana Amazon.

Este modelo se basa en Inteligencia Artificial (IA) para ofrecer interacciones más naturales, personalizadas y concretas.

Entre las características que más destacan a este asistente es que tiene la capacidad de expresar supuestas emociones, expresiones y reacciones.

Otro distintivo de Alexa+ es que ofrece una interfaz de personalización más experimentada. Un ejemplo de ello es que puedes configurar su voz con distintos tipos de modulación como tranquila o atrevida; así como estilos de respuesta que permiten tener una interacción más fluida con el dispositivo.

Las funciones que distinguen a este asistente de voz son:

Administración de conversaciones.

Análisis de documentos.

Creación de rutinas complejas a partir de comandos de voz.

Emisión de sugerencias de contenido.

Flexibilidad para organización de tareas.

Control de casa inteligente y respuestas a solicitudes sofisticadas.

Recordatorio de preferencias.

Amazon detalla que todas estas operaciones son ejecutadas con los mejores protocolos de seguridad y privacidad con los que cuenta.

Alexa+ cuenta con capas sofisticadas de protección para preservar tu privacidad. Foto: Amazon

¿Qué dispositivos son compatibles con Alexa+?

Como mencionamos anteriormente, no todos los dispositivos son compatibles con Alexa+. Aquí tienes un listado de algunos que sí son adaptables a este asistente de voz:

Altavoces inteligentes de la familia Echo, desde la segunda generación, incluyendo las versiones Kids.

Bocinas de nueva generación como Echo Pop, Echo Studio y Echo Dot Max.

Dispositivos en movimiento como Echo Auto.

Relojes Inteligentes.

Pantallas Echo Show 5 y 8, compatibles desde la tercera generación, y modelos 10, 11, 15 y 21.

Reproductores recientes como el Fire TV Stick 4K Select, 4K Plus, 4K Max y el Fire TV Cube.

Navegadores y apps de celulares y otros dispositivos.

¿Qué dispositivos no son compatibles con Alexa+?

Ahora bien, entre los dispositivos que no son compatibles con Alexa+ se encuentran:

Echo Dot primera generación

Echo primera generación

Echo Plus primera generación

Echo Show primera y segunda generación

Echo Spot primera generación

Echo Buds

Es importante aclarar que estos modelos seguirán funcionando únicamente con la versión original de Alexa y no con nuevas actualizaciones.

Si quieres adquirir la versión plus de Alexa y ya cuentas con un dispositivo Echo compatible, solo debes solicitar el acceso anticipado directamente desde la app o la página del asistente: Alexa Plus.

Por otro lado, si no eres miembro de Amazon Prime, deberás pagar $399 mensuales.

Ahora que conoces las funciones especiales de Alexa+ y los dispositivos compatibles, podrías darle una oportunidad a este asistente para mejorar la atmósfera de tu hogar y ponerla a la vanguardia con este último grito tecnológico.

Con Alexa+ controla tu hogar con la mejor eficacia. Foto: Amazon

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