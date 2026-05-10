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Desde inicios de año, Amazon lanzó en México su más reciente asistente de voz Alexa+, el cual cuenta con funciones mejoradas de privacidad, entretenimiento y conectividad. Pero, desafortunadamente, no todos los dispositivos son compatibles con él.
Esto se debe a que ciertos aparatos poseen un sistema desfasado y no cuentan con la capacidad para ejecutar sus funciones. Pero ¿de qué dispositivos se trata?
Si quieres averiguarlo, continúa leyendo porque en Tech Bit te proporcionamos el dato.
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¿Qué funciones ofrece Alexa+?
Alexa+ es una versión más sofisticada del asistente de voz de la compañía americana Amazon.
Este modelo se basa en Inteligencia Artificial (IA) para ofrecer interacciones más naturales, personalizadas y concretas.
Entre las características que más destacan a este asistente es que tiene la capacidad de expresar supuestas emociones, expresiones y reacciones.
Otro distintivo de Alexa+ es que ofrece una interfaz de personalización más experimentada. Un ejemplo de ello es que puedes configurar su voz con distintos tipos de modulación como tranquila o atrevida; así como estilos de respuesta que permiten tener una interacción más fluida con el dispositivo.
Las funciones que distinguen a este asistente de voz son:
- Administración de conversaciones.
- Análisis de documentos.
- Creación de rutinas complejas a partir de comandos de voz.
- Emisión de sugerencias de contenido.
- Flexibilidad para organización de tareas.
- Control de casa inteligente y respuestas a solicitudes sofisticadas.
- Recordatorio de preferencias.
Amazon detalla que todas estas operaciones son ejecutadas con los mejores protocolos de seguridad y privacidad con los que cuenta.
¿Qué dispositivos son compatibles con Alexa+?
Como mencionamos anteriormente, no todos los dispositivos son compatibles con Alexa+. Aquí tienes un listado de algunos que sí son adaptables a este asistente de voz:
- Altavoces inteligentes de la familia Echo, desde la segunda generación, incluyendo las versiones Kids.
- Bocinas de nueva generación como Echo Pop, Echo Studio y Echo Dot Max.
- Dispositivos en movimiento como Echo Auto.
- Relojes Inteligentes.
- Pantallas Echo Show 5 y 8, compatibles desde la tercera generación, y modelos 10, 11, 15 y 21.
- Reproductores recientes como el Fire TV Stick 4K Select, 4K Plus, 4K Max y el Fire TV Cube.
- Navegadores y apps de celulares y otros dispositivos.
¿Qué dispositivos no son compatibles con Alexa+?
Ahora bien, entre los dispositivos que no son compatibles con Alexa+ se encuentran:
- Echo Dot primera generación
- Echo primera generación
- Echo Plus primera generación
- Echo Show primera y segunda generación
- Echo Spot primera generación
- Echo Buds
Es importante aclarar que estos modelos seguirán funcionando únicamente con la versión original de Alexa y no con nuevas actualizaciones.
Si quieres adquirir la versión plus de Alexa y ya cuentas con un dispositivo Echo compatible, solo debes solicitar el acceso anticipado directamente desde la app o la página del asistente: Alexa Plus.
Por otro lado, si no eres miembro de Amazon Prime, deberás pagar $399 mensuales.
Ahora que conoces las funciones especiales de Alexa+ y los dispositivos compatibles, podrías darle una oportunidad a este asistente para mejorar la atmósfera de tu hogar y ponerla a la vanguardia con este último grito tecnológico.
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