Alexa, la asistente virtual de Amazon, es uno de los asistentes virtuales más utilizados por su eficacia para la realización de tareas cotidianas. Pero también puede ser una fuente de entretenimiento gracias a los juegos de azar que ofrece.

Desde volados hasta adivinanzas, estos son los comandos que debes repetir para activarlos y pasar horas de diversión.

Puedes jugar con Alexa desde la app de Amazon o usando los comandos de voz. Foto: Pexels

¿Qué juegos de azar puedes encontrar en Alexa?

De acuerdo con Amazon, Alexa cuenta con varias Skills entre las que se incluyen cuentos, juegos, canciones y consejos para entretener a todos los integrantes de la familia.

De manera específica, los juegos de azar no se tienen que instalar, sino que es posible activarlos desde la cuenta de Amazon o mediante comandos de voz.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Piedra, papel o tijera

Poker de dados

Volados

Bingo

Lotería

Ruleta

Seguramente ya has jugado alguna vez estas opciones. Pero si tienes dudas, también puedes pedirle a Alexa que te explique la dinámica o que te recomiende un juego aleatorio.

Puedes incluir tus juegos en la sección "Rutinas" para jugar de manera automática al decir una palabra especifica. Foto: Unsplash

¿Cómo activar los juegos de azar de Alexa?

Como lo mencionamos anteriormente, hay dos maneras de avivar los juegos de azar de Alexa. Te los explicamos paso a paso:

Desde la cuenta de Amazon:

Ingresa a tu cuenta de Amazon por medio del buscador.

Desliza tu dedo hasta la parte inferior del menú y en la sección “Categorías” oprime “Juegos y curiosidades”.

Selecciona los juegos de tu interés. No hay un límite, por lo que puedes elegir todos los que quieras.

de tu interés. No hay un límite, por lo que puedes elegir todos los que quieras. Instala uno por uno con el botón “Activar". De manera automática, todos los juegos que descargues aparecerán en los dispositivos que tengan abierta tu cuenta de Amazon.

¡Listo! Ya puedes jugar.

Mediante comandos voz:

Pídele a tu asistente virtual que juegue contigo con frases como “Alexa, juguemos a los dados”, "Alexa, cara o cruz", "Alexa, piedra, papel o tijera", etcétera.

Inmediatamente, Alexa preparará el juego y te dará las instrucciones para comenzar la partida.

Tip extra: puedes añadir el juego que más te haya gustado a tus "Rutinas" para que se active de manera automática.

Como podrás ver, la variedad de juegos de azar que ofrece Alexa son perfectos para matar los tiempos de ocio solo o reunir a la familia y amigos.

