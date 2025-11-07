Más Información

, la asistente virtual de Amazon, es uno de los asistentes virtuales más utilizados por su eficacia para la realización de tareas cotidianas. Pero también puede ser una fuente de entretenimiento gracias a los juegos de azar que ofrece.

Desde volados hasta adivinanzas, estos son los que debes repetir para activarlos y pasar horas de diversión.

Puedes jugar con Alexa desde la app de Amazon o usando los comandos de voz. Foto: Pexels
¿Qué juegos de azar puedes encontrar en Alexa?

De acuerdo con Amazon, Alexa cuenta con varias Skills entre las que se incluyen cuentos, , canciones y consejos para entretener a todos los integrantes de la familia.

De manera específica, los juegos de azar no se tienen que instalar, sino que es posible activarlos desde la cuenta de Amazon o mediante comandos de voz.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

  • Piedra, papel o tijera
  • Poker de dados
  • Volados
  • Bingo
  • Lotería
  • Ruleta

Seguramente ya has jugado alguna vez estas opciones. Pero si tienes dudas, también puedes pedirle a Alexa que te explique la dinámica o que te recomiende un juego aleatorio.

Puedes incluir tus juegos en la sección "Rutinas" para jugar de manera automática al decir una palabra especifica. Foto: Unsplash
¿Cómo activar los juegos de azar de Alexa?

Como lo mencionamos anteriormente, hay dos maneras de avivar los juegos de azar de Alexa. Te los explicamos paso a paso:

Desde la cuenta de Amazon:

  • Ingresa a tu cuenta de Amazon por medio del buscador.
  • Desliza tu dedo hasta la parte inferior del menú y en la sección “Categorías” oprime “Juegos y curiosidades”.
  • Selecciona los juegos de tu interés. No hay un límite, por lo que puedes elegir todos los que quieras.
  • Instala uno por uno con el botón “Activar". De manera automática, todos los juegos que descargues aparecerán en los dispositivos que tengan abierta tu cuenta de Amazon.
  • ¡Listo! Ya puedes jugar.

Mediante comandos voz:

  • Pídele a tu asistente virtual que juegue contigo con frases como “Alexa, juguemos a los dados”, "Alexa, cara o cruz", "Alexa, piedra, papel o tijera", etcétera.
  • Inmediatamente, Alexa preparará el juego y te dará las instrucciones para comenzar la partida.
  • Tip extra: puedes añadir el juego que más te haya gustado a tus "Rutinas" para que se active de manera automática.

Como podrás ver, la variedad de juegos de azar que ofrece Alexa son perfectos para matar los tiempos de ocio solo o reunir a la familia y amigos.

