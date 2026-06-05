En el tema de los desaparecidos no basta esforzarse, sino dotar a las fiscalías de presupuesto, hacer uso de la tecnología, pero sobre todo, encontrarlos, consideró la fiscal Ernestina Godoy Ramos, al participar en Zacatecas en las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de la Región Occidente.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que ninguna institución puede sola, por lo que se tiene que seguir avanzando y ser juzgados si no se está cumpliendo en la atención de esta problemática. Lo único que tenemos que hacer, añadió, es cumplir y rendir cuentas.

Godoy Ramos reiteró que la búsqueda de personas es una prioridad para la FGR que debe atenderse de manera integral, en coordinación, pero escuchando a las víctimas en todo momento.

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Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, participa en Zacatecas en las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda (05/06/2026). Foto: Especial

De acuerdo con un comunicado de la FGR, la funcionaria compartió a familiares de víctimas avances, estrategias y desafíos en materia de búsqueda de personas e hizo un reconocimiento y manifestó su profunda admiración a las personas buscadoras, especialmente a las que, aún con ese dolor, siempre tienen propuestas para mejorar el trabajo coordinado de las autoridades.

Ante aproximadamente 320 personas integrantes de colectivos, buscadores y madres buscadoras de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, la fiscal compartió la Estrategia Nacional de Búsqueda en la que participan el gobierno federal, los gobiernos estatales y los colectivos, protocolo que, destacó, se elaboró en colaboración con colectivos y familiares de víctimas.

En este marco, la titular de la FGR advirtió que una de las grandes virtudes de esta estrategia es que todas las instituciones están en la mesa, presentando acciones y metas establecidas, entre ellas la prevención, la búsqueda, apoyo a los familiares y la deuda en materia forense.

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Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, participa en Zacatecas en las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda (05/06/2026). Foto: Especial

En ese sentido, recordó que se está capacitando a los especialistas y agregó que el año pasado se robusteció el andamiaje jurídico.

En las Mesas de Diálogo participaron la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Martha Lidia Pérez Gumecindo; Mariana Díaz Figueroa, Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos; Israel Agüero Alegría, titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR y Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), además de fiscales generales de la región occidente del país.

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