La Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo la incineración de casi una tonelada de diversos narcóticos asegurados en la entidad.

El proceso de destrucción se efectuó en las instalaciones adecuadas para este propósito, ubicadas en Villa Macultepec, del municipio de Centro, Tabasco.

Durante el acto, se incineraron 942 kilogramos con 176 gramos y 800 miligramos de marihuana, 629 gramos con 420 miligramos de cocaína, y siete kilogramos con 59 gramos y 700 miligramos de metanfetamina.

Fiscalía destruye casi una tonelada de narcóticos en Tabasco; incineran marihuana y metanfetamina. Foto: Especial.

Asimismo, se eliminaron diversos objetos que se encontraban relacionados con la comisión de diferentes delitos.

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El evento estuvo coordinado y supervisado por el Ministerio Público de la Federación. De igual forma, se contó con la participación de un representante del Órgano Interno de Control de la FGR, quien se encargó de verificar y dar fe de que todo el procedimiento de destrucción se desarrollara en estricto apego a la normatividad legal aplicable.

Fiscalía destruye casi una tonelada de narcóticos en Tabasco; incineran marihuana y metanfetamina. Foto: Especial.

Cabe destacar que para el aseguramiento previo de estos narcóticos participaron la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

En el ámbito local, participaron activamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, la Fiscalía General del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

dmrr