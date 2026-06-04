Culiacán. - El Escuadrón de Salvamento Acuático alertó a los bañistas de las playas de Mazatlán estar atentos a los señalamientos de riesgos, ante el fenómeno de Mar de Fondo que eleva los niveles de agua y genera fuertes oleajes.

A través de un video divulgado se orienta a los vacacionistas sobre este fenómeno que genera oleaje más fuerte y continuo, el cual proviene de mar abierto, generando corrientes de retorno y elevación del nivel del mar en la orilla, condiciones que pueden representar un peligro para quienes ingresen a bañarse.

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Los horarios para permanecer en las playas de Mazatlán son de las siete de la mañana a las siete de la tarde y estar pendientes de las indicaciones o los colores de los banderines que son colocados, de acuerdo al comportamiento del mar.

Según las recomendaciones emitidas, en caso de ser arrastrados por una corriente de retorno, es importante mantener la calma, no intentar nadar contra de la corriente y desplazarse en paralelo a la playa hasta salir de la zona de riesgo.

También, el Escuadrón de Salvamento Acuático orienta a los bañistas que en caso de requerir ayuda para salir del mar, solicitarlo al salvavidas más cercano, a fin de que este, con su experiencia y equipos pueda prestarles la asistencia requerida.