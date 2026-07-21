Con más dudas que certezas, los Pumas visitan esta noche una de las aduanas más complicadas en el futbol mexicano.

En duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, el equipo de Esteban Solari se enfrenta al Toluca, en el estadio Nemesio Díez.

¿Podrán salir vivos del Infierno o los Diablos Rojos harán que su pesadilla sea aún más terrorífica?

Este duelo se jugará hoy, porque el equipo escarlata disputará el Campeón de Campeones, el sábado contra el Cruz Azul.

Luego de perder (0-3) su primer compromiso del torneo, con el Pachuca en el Olímpico Universitario, el conjunto auriazul regresa a la acción con la obligación de ganar, para dejar atrás los fantasmas de la final perdida.

Además, buscará revancha, porque Antonio Mohamed y sus dirigidos fueron los únicos que lo pudieron vencer (2-3) a lo largo de las 17 jornadas de la fase regular en el Clausura 2026.

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Sin embargo, en sus más recientes 10 visitas a La Bombonera, los Pumas sólo ganaron tres juegos.

Ya suman cuatro partidos en fila sin poder vencer al Toluca, a domicilio. Su más reciente victoria fue en el Apertura 2021 y están por cumplirse (noviembre) cinco años desde entonces.

Además, a los Diablos Rojos no los derrotan en sus últimos seis enfrentamientos seguidos, ya sea como visitante o local, con saldo de cuatro empates y dos derrotas, lo que refleja la complejidad de este partido.

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