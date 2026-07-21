La empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim, América Móvil, anunció que adquirirá a la firma Wow Tel de Perú.

Con la compra del 100% de las acciones de la compañía peruana que pretende realizar incrementará su presencia en dicho país en donde ya opera a través de su subsidiaria, América Móvil Perú.

La firma mexicana celebró un acuerdo con Liberty Latin America y Narvik Capital Partners para adquirir a Wow Perú, una empresa que ofrece en Lima el servicio de telecomunicaciones fijos, como internet a través de fibra óptica.

“El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de la autorización regulatoria por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual”, expuso en un reporte a la bolsa de valores de Nueva York.

Esta acción se suma a otras operaciones de compra que ha hecho con Liberty Latin America. En julio del 2025 adquirió el 91% de las acciones de Claro Chile, lo que lo dejó con el control del 95% de la empresa de telecomunicaciones chilena.

El 18 de diciembre de 2019 América Móvil adquirió el 100% de Nextel Brasil, lo que le permitió avanzar su dominancia en el mercado de dicho país.

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América Móvil logró subir el valor de sus acciones en los últimos seis meses. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, en enero del 2026 registraron un valor de 17.99 pesos y el día de ayer cerró en 22.74 pesos por unidad.

En el reporte que envió a la Bolsa Mexicana de Valores en abril pasado expuso que “en el primer trimestre ganamos 3 millones de suscriptores móviles—todos ellos de postpago—habiendo desconectado 90 mil suscriptores de prepago. En el segmento de postpago, Brasil lideró con 1.3 millones de adiciones, seguido por Colombia con 258 mil y Perú con 191 mil”

En el primer trimestre de 2026, América Móvil Perú adicionó 191 mil clientes de postpago y desconectaron a 37 mil suscriptores de prepago, lo que terminó en 155 mil suscripciones netas en dicho período.

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A fines de marzo terminaron con 13.2 millones de suscriptores móviles, 3.3% más que el año anterior. En línea fija crecieron en 7.7% el número de líneas fijas. Subieron en 4.1% los ingresos de servicios móviles y en 7.2% por servicios fijos.

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