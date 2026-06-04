La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 4 de junio se tienen previstas cuatro manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a partir de las 10 horas:

En la Secretaría de Gobernación

La caseta Autopista México -Toluca

La caseta Autopista México-Pachuca

La caseta Autopista México - Cuernavaca

Y en la Caseta Autopista México - Puebla

Las Mercaditas Autónomas Momoxcas se reunirán a las 9 horas en la sede de la acaldía Milpa Alta. Llevarán a cabo la Mercadita Feminista como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, buscan visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población.

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Estudiantes del IPN se concentrarán a las 10 horas en las instalaciones del Canal 11 para realizar el "Polifest en Protesta Vol. 2", en demanda del reconocimiento del movimiento estudiantil, la revisión de presuntas irregularidades administrativas y el fortalecimiento presupuestal del IPN.

El grupo Amigos del Refugio Franciscano se manifestará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) a las 10 horas para exigir la devolución de los perros y gatos retirados del albergue durante un operativo realizado en enero de 2026.

La Unión Nacional de Trabajadores del Campo se reunirá a las 10 horas en el Centro Nacional de Comunicación Social, en la colonia Roma Norte, para dar a conocer su postura frente a las movilizaciones magisteriales encabezadas por la CNTE.

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El colectivo Laboratorio 420 realizará una Jornada Itinerante al mediodía, con la recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.

La Asamblea Popular Interuniversitaria por Palestina realizará una manifestación a las 14 horas en la estación Taxqueña del Metro. Harán un brigadeo informativo en apoyo al pueblo palestino.

El grupo Pulso Humano llevará a cabo dos concentraciones: a las 13 horas en el Senado de la República y a las 20 horas en la Estela de Luz. Están en contra de la deshumanización y en defensa de la dignidad de las personas palestinas privadas de la libertad.

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El grupo Nuevo Amanecer Filosófico Mexicano realizará la toma de torniquetes de la estación del metro Bellas Artes, a las 18 horas.

El colectivo No Más Presos Inocentes se manifestará en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en apoyo a la audiencia de un presunto responsable de abuso sexual, con el fin de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso.

El colectivo Conexiones Climáticas protestará en la Embajada de República Federal de Alemania a las 20 horas. Exigen que el Gobierno mexicano cancele los permisos correspondientes y que el banco alemán suspenda el financiamiento para la construcción de una planta de amoníaco en la Bahia de Ohuira, en el norte del estado de Sinaloa.

LL