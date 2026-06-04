A siete días de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó la renovación del embarcadero de Cuemanco, uno de los dos previstos, junto al de Nativitas —cuyas obras aún están en proceso y se entregará próximamente—, para los que se destinará una inversión de 174 millones de pesos.

La mandataria capitalina destacó que esta recuperación “es crucial” por cuatro razones: representa el sustento para miles de familias; es “el inicio” de la recuperación de la Ciudad lacustre y del bosque de agua; por su fauna y por los saberes comunitarios de cultivo de la zona.

Minutos antes del evento protocolario, aún había maquinaria en la zona y algunos trabajadores que ultimaban detalles en las inmediaciones del corredor turístico del embarcadero, donde se instalaron esculturas de ajolotes, intervenidas por artistas locales.

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En la zona, aún quedaron pendientes por terminar algunas banquetas, así como los sanitarios al interior del mercado, los cuales aún no están disponibles. Se instalarán baños inteligentes como los que se pusieron en la Zona Rosa hace unos días, anunció la jefa de Gobierno.

Aún con detalles menores pendientes, la inversión para el embarcadero de Cuemanco fue de 90 millones de pesos en beneficio de 2 mil familias, 216 trajineras y los más de medio millón de visitantes que llegan cada año.

Se instalaron luminarias led, se construyó de cero la zona de embarcaderos y del mercado, y se rehabilitó un corredor de 15 mil metros cuadrados. Además, se abrió un módulo de información turística.

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Uno de los atractivos de la modernización es la incorporación de una torre hidrobotánica que funcionará como captador de agua de lluvia, además de mirador de los canales y el paisaje de Xochimilco, obra que logró con “cero emisiones contaminantes” durante su construcción.

“Esta es la primera obra pública del país, que logró cero emisiones netas contaminantes”, indicó la mandataria.

También se colocaron 55 mil plantas, de las cuales 40 mil son flores que atraen abejas, colibríes y mariposas.

En su oportunidad, la secretaria de Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, resaltó ante comerciantes y locatarios de la zona que el embarcadero de Cuemanco “está terminado” y adelantó que “próximamente” se entregará también el embarcadero de Nativitas, aunque no se dio a conocer más información al respecto.

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En la plataforma de transparencia de obras del Mundial que lanzó esta semana el Gobierno de la CDMX, se indica un monto total de inversión de 169 millones 500 mil pesos para la rehabilitación de Xochimilco, procedentes del Fomix; además de un monto de 12 millones 493 mil 817 pesos para la elaboración del proyecto ejecutivo de rehabilitación de siete embarcaderos en Xochimilco, cuya procedencia fue el presupuesto de la administración capitalina.

En octubre del año pasado, la Sedema publicó en la Gaceta Oficial tres licitaciones para la rehabilitación del embarcadero de Cuemanco. También se lanzaron licitaciones para rehabilitar los embarcaderos Nativitas, Las Flores y Zacapa, de Xochimilco; así como los embarcaderos Mixquic y Puerto Vallarta, ubicados en Tláhuac, los cuales aún no han sido entregados.

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En su discurso, Brugada Molina reiteró su postura sobre la pintura de ajolotes que se ha colocado en las obras que entrega, pues afirmó que cuando dicen que “sólo pintamos ajolotes”, se oculta deliberadamente el trabajo que realizaba su administración para proteger a la especie.

Pide Unesco plan de gestión de turistas

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, pidió a Brugada que, con motivo del 40 aniversario de la declaratoria de Patrimonio Mundial de Xochimilco se actualice el plan de manejo del área y se cree otro sobre la gestión del número de visitantes y fomente el turismo sustentable.