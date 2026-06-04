La alcaldía Cuajimalpa informó que han retirado 75 toneladas de material acumulado en las calles, avenidas y espacios públicos tras las fuertes lluvias registradas el pasado lunes.

Además, se realizaron jornadas intensivas de limpieza y recolección de enseres dañados en colonias y vialidades como Antonio Ancona, Calle 21 de Marzo, Ocote, Chimalpa, Galicias, Pascuas, Trueno, Jacarandas y Puente Echanove. En dos mercados, tres centros educativos y edificios públicos, se hizo limpieza y desazolve de tuberías, entre otras acciones.