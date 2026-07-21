Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró una cría de mono araña en Colima, luego de que personas que lo tenían como mascota lo entregaran a la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Tecomán.

Por medio de redes sociales, la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell, informó que la especie no presentaba heridas o enfermedades visibles, sin embargo, identificaron que estaba improntado al contacto humano, es decir, en esta primera etapa de su vida estuvo tan cerca de los humanos que aprendió a identificarlos como parte de su especie, por lo que ahora le dificulta su capacidad para sobrevivir por sí mismo en su hábitat.

Debido a esta situación, la cría fue trasladado a la Unidad de Manejo en Coquimatlán, un espacio dedicado al rescate, atención médica y rehabilitación de fauna silvestre, donde se le proporcionará cuidados y atención médica veterinaria.

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La cría de mono araña no presentaba heridas o enfermedades visibles (21/07/2026). Foto: Profepa

El mono araña es una especie en peligro de extinción, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM 059 Semarnat 2010, por lo que su cuidado resulta de mayor importancia. La especie también se encuentra protegida en la ley debido a la disminución de sus poblaciones asociada con el tráfico ilegal y la pérdida de su hábitat.

La Profepa reporta que en México existen tres poblaciones: mono araña (Ateles geoffroyi), mono aullador de manto (Alouatta palliata), y mono aullador negro (Alouatta pigra), los cuales habitan principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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En el mes de mayo, las autoridades ambientales activaron el Protocolo de atención de Primates No Humanos, que incluía a las tres especies de monos en peligro de extinción debido a las altas temperaturas y los posibles reportes de primates en riesgo por el calor.

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El mono araña es una especie que está en peligro de extinción (21/07/2026). Foto: Profepa

De acuerdo al Programa de Acción para la Conservación de las Especies emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el mono araña es considerado como uno de los primates más grandes que habitan en las selvas principalmente que llega a pesar de entre cuatro y siete kilogramos.

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Se le conoce comúnmente como "mono araña" debido a las características de su cuerpo ya que tiene los brazos ligeramente más largos que las piernas y una cola muy larga.

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