Esta tarde, España y Argentina definirán al campeón de la Copa del Mundo, que será recordada por infinidad de factores que se vivieron durante ella.

Para Karla y Cristian, madre e hijo, esta edición del Mundial de Norteamérica 2026 cambió sus vidas y les hizo creer en la magia, todo gracias a su mascota: el famoso Pato Merlín.

Con la camiseta de la Selección Mexicana y con un carisma sin igual, su mascota se robó el corazón de millones de personas, a tal grado de que les permitió vivir la fiesta mundialista en persona.

“Fuimos a cuatro juegos y fue padrísimo. La primera vez que pisamos el estadio Banorte nos pusimos a llorar, porque es imponente; fue una experiencia única. [Estamos] muy felices y agradecidos con la respuesta que hemos tenido con nosotros y con Merlín”, declaró Karla a EL UNIVERSAL Deportes.

Cris, de 14 años y el amigo más cercano del famoso pato, compartió el siguiente mensaje sobre su experiencia en el Coloso de Santa Úrsula: “[Estaba] muy feliz, porque nada más lo conocía de fuera cuando había partidos”.

La popularidad que alcanzó su “bebé” en las redes sociales fue tan grande que el máximo organismo del futbol a nivel mundial decidió rendirle tributo en el Fan Fest de la Ciudad de México.

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“La FIFA nos buscó, se portó muy linda con nosotros. Nos dijo que querían nombrar a Merlín como embajador de la FIFA en la Ciudad de México. Le hicieron un pasillo en el Zócalo, fue un homenaje tan bonito”, valoró.

A pesar de todo el momento de buena suerte que Karla y Cristian estaban viviendo, hubo un momento en específico que les permitió dimensionar el alcance que tenía su mascota.

“Me dijeron que me iban a invitar a La Mañanera y pensé que no era cierto, [pero] me mandaron un video sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, que decía que me iban a invitar y me marcaron de la Presidencia para ir, no nos la creíamos. Cuando llegamos a Palacio Nacional, nos ‘cayó el 20’, ahí nos dimos cuenta de que, efectivamente, Merlín era famoso”, recordó Karla ese momento que les dio una nueva oportunidad de creer.

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