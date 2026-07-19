Karla, Cristian y el Pato Merlín nunca se imaginaron que el Mundial 2026 cambiaría sus vidas de la noche a la mañana.

Antes de que su mascota se volviera viral a nivel nacional e internacional, gracias a las redes sociales, esta familia mexicana no tenía un techo donde vivir y el negocio del cual se sustentan “no se manejaba de manera normal.

“Nos ha cambiado bastante [la vida], nos cambió 180 grados. Ahora, todo el mundo lo sabe, tenemos casa, nosotros no vivíamos en una casa. Sí se puede, la magia sí existe y aquí está [la prueba] mi parvada está segura”, expresó con nostalgia la dueña del ave.

El hijo menor de Karla también valoró que ahora puedan tener una morada digna: “Me siento bien, porque ya puedo dormir bien, es lo bueno”.

La jefe del hogar reconoció que la invitación que recibieron de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asistir a Palacio Nacional fue una oportunidad de pedir apoyo para tener otra calidad de vida.

“Cuando me hablaron de presidencia, ya tenía en mente que, si me dejaban hablar un minuto con la presidenta, le diría las condiciones en las cuales nosotros estábamos viviendo. Antes de que entráramos a La Mañanera nos preguntó cómo estábamos y que si necesitábamos algo y le dije que nada más le iba a pedir un favor, que si nos podía ayudar a agilizar un crédito”, mencionó.

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La dueña de Merlín reveló que la presidenta de México “habló y se movió” para que la familia Gómez tuviera más rápido su vivienda.

“Le enseñé fotos de cómo estábamos viviendo, la manera en que nos bañábamos y nos dijo que no podíamos vivir así. Ya nos entregaron la casa, [pero] que quede claro que no me regalaron nada, pedí el crédito y lo voy a pagar, esa es la idea, sabemos trabajar”, compartió Karla.

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