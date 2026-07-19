Este domingo, 19 de julio, España y Argentina definirán al campeón de la Copa del Mundo de 2026. Después de 104 partidos, el Estadio Nueva York-Nueva Jersey será el escenario de la Gran Final que se disputará en el torneo de la FIFA.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del último partido del Mundial de 2026.

Universal Deportes 02:24 PM Rueda nuevamente el balón en la final del Mundial 2026.

Universal Deportes 02:23 PM Así se vivió el espectáculo de BTS en el medio tiempo del Mundial de 2026.

¡Dynamite sonó en el medio tiempo de la final del Mundial 2026! 🧨 🎶#BTSxWORLDCUP2026 | Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna encendieron el espectáculo mundialista en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.



👉 De momento, España y Argentina continúan 0-0 en el marcador. Sigue… pic.twitter.com/ChXDJaUZ47 — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2026

Universal Deportes 02:14 PM ¡Termina el medio tiempo del Mundial 2026!

Universal Deportes 02:10 PM Madonna, Justin Bieber, BTS y Shakira encienden el espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial de 2026.

Madonna en el mediotiempo del Mundial. Foto: TV Azteca

Universal Deportes 02:03 PM Empieza el show de medio tiempo del Mundial de 2026.

Universal Deportes 02:02 PM Empiezan los preparativos para el show de medio tiempo.

Universal Deportes 01:55 PM ¡Termina el primer tiempo del partido! España (0-0) Argentina.

Universal Deportes 01:55 PM Se agregan cuatro minutos al primer tiempo del partido.

Universal Deportes 01:51 PM ¡Cambio de Argentina! Cambio en Argentina, entra al campo Nicolás Otamendi sustituyendo a Lisandro Martínez debido a una lesión.



Universal Deportes 01:49 PM ¡Tarjeta amarilla para España! Lisandro Martínez (Argentina) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Universal Deportes 01:46 PM ¡Fuera de juego para España! Fuera de juego, España. Aymeric Laporte intentó un pase en profundidad pero Marc Cucurella estaba en posición de fuera de juego.



Universal Deportes 01:45 PM "Infantino, argentino", el grito del descontento español en la Final del Mundial 2026. La afición española en el New Jersey-New York Stadium se hizo sentir en contra del presidente de la FIFA.





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la final del Mundial de 2026 - Foto: EFE

Universal Deportes 01:37 PM ¡Falta de España! Lamine Yamal (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Universal Deportes 01:34 PM ¡Fuera de juego para Argentina! Fuera de juego, Argentina. Lionel Messi intentó un pase en profundidad pero Nico González estaba en posición de fuera de juego.

Universal Deportes 01:33 PM Termina la pausa de hidratación.

Universal Deportes 01:30 PM Pausa de hidratación.

Universal Deportes 01:27 PM ¡Fuera de juego para España! Fuera de juego, España. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Mikel Oyarzabal estaba en posición de fuera de juego.

Universal Deportes 01:21 PM Falta de España. Dani Olmo (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Universal Deportes 01:17 PM Falta de Argentina. Nicolás Tagliafico (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Universal Deportes 01:13 PM ¡Cerca para España! Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.

Universal Deportes 01:11 PM La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega a la final del Mundial de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega a la final del Mundial de 2026 - Foto: Especial

Universal Deportes 01:06 PM Rueda el balón en la Gran Final del Mundial de 2026.

Universal Deportes 01:01 PM Suenan los himnos nacionales de Argentina y España.

Universal Deportes 01:00 PM El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arriba para ver la final de la Copa del Mundo de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el domingo al estadio MetLife, cerca de Nueva York, para la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. El helicóptero de Trump aterrizó junto al estadio mientras largas filas de espectadores esperaban para entrar al recinto a través de controles de seguridad reforzados. "Es difícil apostar contra Messi", dice.

Donald Trump llega al Estadio Nueva York-Nueva Jersey para ver la final del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Universal Deportes 12:53 PM Así entrenan España y Argentina previo a la final del Mundial de 2026.

Universal Deportes 12:50 PM Empieza la ceremonia de clausura del Mundial de 2026.

Universal Deportes 12:42 PM Inician los preparativos para la ceremonia protocolaria del partido.

Universal Deportes 12:35 PM Alineación de Argentina para enfrentar a España en el Mundial de 2026.

Alineación de Argentina - Foto: @Argentina en X

Universal Deportes 12:20 PM Ambas selecciones saltan a la cancha para calentar previo a la final del Mundial de 2026.

Universal Deportes 12:11 PM Once inicial de España para enfrentar a Argentina en la final del Mundial de 2026.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

Universal Deportes 11:59 AM ¡Las selecciones de España y Argentina ya se encuentran en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey!

Todo dispuesto en nuestro vestuario para la gran final.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/22YRyW920X — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

🏆 #FIFAWorldCup



🇦🇷 Nuestros colores están listos para una nueva final del mundo 🌎



¡Vamos nosotros! 🩵🤍 pic.twitter.com/dNqPPXZWBC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

Universal Deportes 11:52 AM ¡Llegan los aficionados españoles a la sede mundialista en Nueva York!

Gran ambiente de los españoles 🇪🇸🤩



La "fiesta brava" llegó a la final de la Copa del Mundo 🔥



📹 Sebastián García | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/TSjdgkMKjZ — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2026

Universal Deportes 11:42 AM Las voces de los aficionados, previo a la final del Mundial de 2026.

Dos mexicanos que apoyan a España previo a la Final del Mundial 2026 🇲🇽🤝🇪🇸



🗣️ "Porque los mexicanos venimos de ahí, de España" 🤔 pic.twitter.com/jMCTlnU2ek — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2026

Universal Deportes 11:32 AM ¡Afinando los últimos detalles! Ésta es la plataforma en la que el campeón alzará el trofeo de la Copa del Mundo de 2026.



Los ultimos detalles 🏆⚽



Esta es la plataforma en la que el campeón alzará la Copa del Mundo 🇪🇸 🔥 🇦🇷



📹 Sebastián García | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/bP47za2XmC — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2026

Universal Deportes 11:21 AM ¡Leyenda en la final de la Copa del Mundo de 2026! Samuel Eto'o, histórico exdelantero de Camerún, arriba al New Jersey-New York Stadium para ver la final el Mundial de 2026 entre España y Argentina.

Samuel Eto'o dice presente en la Final de la Copa del Mundo de 2026 🏆



El histórico exdelantero camerunés arriba al New Jersey-New York Stadium 🇨🇲 ⚽ pic.twitter.com/rxcqAhzWzq — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2026

Universal Deportes 11:12 AM ¡Todo listo para la final de la Copa del Mundo de 2026! Este domingo, Argentina y España definirán al nuevo campeón mundial. El reporte con Sebastián García desde el New Jersey-New York Stadium.

Todo listo para la Final de la Copa del Mundo 2026 en el New Jersey - New York Stadium 🏟️⚽



Este domingo, Argentina y España definirán al nuevo campeón mundial 🏆



🗣️ Todos los detalles con Sebastián García pic.twitter.com/wlqBef90B0 — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2026

Universal Deportes 11:08 AM La afición comienza a llegar al New Jersey-New York Stadium para la final del Mundial de 2026.

La afición ya llega al estadio de la gran final de la Copa del Mundo 2026 🏆⚽



🚨 Los filtros para ingresar y el número de elementos es impresionante en el New Jersey - New York Stadium 🏟️ pic.twitter.com/uKB66KRu6f — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2026

Universal Deportes 07:42 PM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver la final del Mundial de 2026? 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.

España vs Argentina | Las acciones más destacadas de la final del Mundial 2026

¿Cómo llegarán España y Argentina a la final del Mundial de 2026?

"La vida es una locura", resumió Lionel Messi cuando le preguntaron el viernes por la icónica foto bañando a un bebé llamado Lamine Yamal al que se enfrentará dos décadas después el domingo en la apoteósica final del Mundial de 2026 entre Argentina y España.

Sucedió en Manhattan, en un acto con más aroma estadounidense que futbolero como previa del cierre de la gran competición que mide a la campeona mundial y sudamericana frente a la europea.

Como prestigiosos testigos: Novak Djokovic, Tom Brady y Kevin Durant. Además de Messi, su seleccionador, Lionel Scaloni, y el arquero Dibu Martínez; Luis de la Fuente y el capitán, Rodri, por el lado español.

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Lionel Messi rompe el silencio sobre su icónica foto con Lamine Yamal - Fotos: AFP/EFE

Con esta ensalada de personalidades, toda la expectación estaba en las palabras de Messi, imperial en el Mundial de 2026 a los 39 años, sobre su heredero en el Barcelona Lamine Yamal, recién cumplidos los 19, al que ungió sin saberlo siendo un bebé.

"Que después de aquella foto estemos los dos disputando la Copa del Mundo es tremendo", dijo sobre el fenómeno español, deseándole que "el domingo no tenga su mejor versión aunque es difícil".

En el corazón de Nueva York, una marea argentina ganará el partido en la grada el domingo en un MetLife Stadium que llenará sus 80.000 localidades a precio de oro.

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"¡Somos locales otra vez!", cantan en todas partes los hinchas de la Albiceleste, mientras agitan banderas con las caras de Messi y Diego Maradona.

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Lamine Yamal y Lionel Messi, rumbo a la final de la Copa del Mundo de 2026 entre España y Argentina - Fotos: EFE/AFP

No se deja impresionar el seleccionador español, Luis de la Fuente, de 65 años, dispuesto a "disfrutar" de una final inverosímil en su modesta carrera de técnico hasta hace un par de años.

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"Estoy bastante nervioso porque volvemos (al hotel) en helicóptero, eso me pone realmente nervioso", señaló sobre la incursión hecha en Manhattan para una rueda de prensa ante más de 300 periodistas.

"Tenemos que tener más ganas de ganar que miedo a perder", añadió minutos antes su capitán Rodri, desvelando a la prensa una arenga que dio a sus compañeros antes de batir 2-0 a Francia en semifinales.

Por el lado argentino, el arquero Dibu Martínez no bajó el nivel y subrayó que no le "pesa la presión", cuando le preguntaron por su parada milagrosa al delantero francés Kolo Muani, en la final de hace tres años y medio en Qatar.

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"De España me preocupa todo", sintetizó Scaloni.