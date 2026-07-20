L a intención fue celebrar y despedir el Mundial. Unos madrugaron para entrar al FIFA Fan Fest en el Zócalo vestidos con la playera de la Selección Mexicana, otros más se reunieron en el Ángel de la Independencia y otros cerraron en la Fuente de Cibeles tras el triunfo de España contra Argentina.

Con sus jerseys verdes, banderas y espumas, los aficionados celebraron la victoria de los españoles contra los argentinos en la Plaza de la Constitución que, minutos después de las 13:00 horas, ya estaba llena, según las autoridades que también reportaron una asistencia de 110 mil personas.

Desde las 10 de la mañana, las personas hicieron largas filas para asegurar un lugar en la megapantalla. El alcohol no estaba permitido, pero hubo quien se las ingenió para ingresar latas de cerveza.

Con festejos masivos despiden el Mundial

Tras la victoria de España, cientos se movieron al Ángel de la Independencia, y con banderas de México y del país europeo, las personas corearon porras en favor del nuevo campeón de futbol y en contra de la selección argentina.

Las guerras de espuma y el famoso “¡Quiere volar!” fueron las formas más recurrentes para festejar. En la glorieta de la Fuente de Cibeles, en la colonia Roma, cientos de aficionados españoles y mexicanos también se reunieron para celebrar.

La familia integrada por Ana, Carolina, Luis y Lucía, mexicanos con ascendencia gallega, acudieron con playeras de la selección española y portaron una bandera que conservaron de un viaje familiar.

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“España y México somos hermanos; nosotros ganamos, todos ganamos”, expresaron otros aficionados.

Con festejos masivos despiden el Mundial

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