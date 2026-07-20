México acudirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una delegación de más de dos mil integrantes. De ellos, 698 atletas buscarán dejar la piel en cada prueba con la intención de sumar una medalla.

En el centenario de esta competencia, un tema que genera incertidumbre entre algunos deportistas es la falta de información sobre los estímulos económicos que habitualmente se entregan por participar y por obtener alguna presea.

Hasta el momento, la CONADE no ha fijado una postura sobre si otorgará o no estos incentivos, por lo que algunos atletas ya expresaron su sentir al respecto.

"Pues esperando que sí, en algún momento llegue la noticia más adelante, porque sí, normalmente avisan después de que va a haber este tipo de bono por medalla o por participación, entonces pues estamos como esperanzados de que pueda suceder más adelante", reconoció la arquera Alejandra Valencia al término del abanderamiento en Palacio Nacional.

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¡Tienen la esperanza de saber si habrá o no estímulos! 🤞🏻



Alejandra Valencia habla sobre la falta de información sobre si habrá o no una recompensa económica para los atletas que vayan a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.



Alberto Vargas | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/H0RqBfTCJZ — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 20, 2026

Osmar Olvera, figura de los clavados mexicanos, también admitió que la situación le sorprendió, aunque espera que los estímulos sí estén para competencias de mayor nivel.

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"Bueno, yo creo que sí nos sorprendió, yo creo que a todos. Obviamente que haya un estímulo monetario te motiva aún más, hace que quieras hacerlo todavía mejor. En este caso no lo hay, pero bueno, es lo que es. Esperemos que para futuras competencias, para competencias más importantes como los Juegos Olímpicos o los Juegos Panamericanos, los estímulos estén y sirvan para motivarnos más. De mi parte obviamente se siente feo que no haya, pero igual iremos a competir y a representar a mi país".

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A diferencia de Osmar Olvera y Alejandra Valencia, Juan Celaya, abanderado de la delegación mexicana para la justa regional, aseguró que su enfoque está en lo deportivo y no en el aspecto económico.

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"A lo mejor hay más cosas que nos esperan. No me metí a clavados por ser famoso o por tener dinero, sino por hacer lo que más quiero y en este momento es aumentar mi colección de medallas", subrayó.