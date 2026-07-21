Tras la conclusión del Mundial, los ajolotes con el lema La pelota vuelve a casa que fueron pintados en diversos cruces viales de la Ciudad de México como parte de las intervenciones urbanas por el torneo muestran desgaste.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que en el cruce de avenida Revolución y Barranca del Muerto partes del diseño ya están despintadas; algunos colores permanecen brillantes y en varias zonas la pintura prácticamente desapareció.

Otro caso ocurrió en el cruce de Eje Central, Madero y 5 de Mayo, frente al Palacio de Bellas Artes, donde otra imagen de los ajolotes tiene desgaste, con áreas donde la pintura se ha deslavado por completo, mientras que en otras aún permanecen algunos colores.

Karen Curinsita y José Guadalupe, quienes visitan con frecuencia la zona, mencionaron que hace aproximadamente dos semanas comenzaron a notar que los diseños perdían intensidad.

Otro cruce es el de avenida Chapultepec y Cuauhtémoc, donde está otro ajolote, el cual también presenta deterioro. Ahí se observó que algunas partes del diseño han perdido la pintura y en otras apenas se distinguen trazos del ajolote y del mensaje mundialista.

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