Al pensar en los clavados, automáticamente viene a la mente Osmar Olvera, pues el múltiple medallista olímpico es uno de los mejores exponentes de la disciplina y para esta ocasión llega como el rival a vencer en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con la ilusión de debutar en esta justa regional, el capitalino ya piensa en lo que será su primer día de competencia y espera conquistar la medalla de oro, su gran objetivo en este certamen.

"Uy, lo visualizo haciendo todos los clavados de la mejor forma, disfrutándolo, creo que esa es la clave, siempre lo digo. Y bueno, obviamente el objetivo es esa medalla de oro, así que entrené mucho para eso, ya solo quedan pocos días para estar allá y competir", aseguró el clavadista mexicano.

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¡Él será el rival a vencer en Santo Domingo! 😎



Osmar Olvera, la gran figura de clavados, sabe que los rivales lo quieren vencer en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



El mexicano hará su debut en esta competencia regional.



Alberto Vargas | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/UhZjhjKEHG — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 20, 2026

Al tratarse de una competencia exclusiva para países de Centroamérica y el Caribe, China, la gran potencia de esta disciplina, no estará presente. Ante la ausencia de los asiáticos, Olvera parte como la principal figura en la fosa de clavados y el rival al que todos buscarán vencer.

"Ahora no hay chinos, no hay esa motivación extra, pero bueno, mi objetivo siempre es superarme a mí mismo, quiero hacer más puntos de los que he hecho en otras competencias, así que ese es el objetivo y entrené muy duro para que todo salga bien", confesó.

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Los mexicanos viajarán en los próximos días a Santo Domingo, República Dominicana, sede de la justa de este verano, por lo que Olvera no puede ocultar la emoción de competir por primera vez en este escenario.

"Estoy muy emocionado y ya con ganas de estar allá. La verdad es que me preparo para competir de la mejor forma, voy contra los mejores de Centroamérica, así que tengo que tomarlo como es y bueno, estoy emocionado", finalizó.