Con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a un par de días de arrancar, la delegación mexicana puede estar tranquila en cuanto a la relación entre el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la CONADE.

De acuerdo con María José Alcalá, presidenta del COM, existe una buena relación entre ella y Rommel Pacheco, titular de la CONADE, algo que no se podía presumir durante la gestión de Ana Gabriela Guevara, cuando ambas buscaban desacreditar el trabajo de la otra al frente de sus respectivos organismos.

Ahora, ambos dirigentes mantienen una comunicación constante para buscar soluciones a los problemas que enfrentan.

"Pues yo creo que esto es de trato, ¿no?, de respeto, de cordialidad, de dar cada uno su lugar a quien corresponde y yo creo que lo más importante es que cuando algo no está funcionando, pues lo digamos, o sea, oye, pues no puedo ir con esto porque no lo puedo hacer y encontrar una salida", comentó Alcalá al finalizar el abanderamiento de la delegación tricolor.

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¡La tranquilidad de los atletas es primordial!



María José Alcalá, presidenta del COM, asegura que hay una gran relación entre ella y Rommel Pacheco, lo que es vital para el bienestar del atleta mexicano de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



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La exatleta olímpica reconoció que lo más importante es mantener a los deportistas tranquilos respecto a la relación que existe entre ella y Rommel. De esa forma, pueden enfocarse en los resultados deportivos y no en lo que sucede entre los dirigentes del deporte nacional.

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"Tenemos una buena relación de respeto, cordialidad, nos hablamos, nos buscamos mutuamente y espero que así sigan las cosas. Lo más importante es que los atletas se sientan tranquilos, ¿no?, que no se sientan de padres divorciados; al contrario, que siempre sientan que el cariño, el respeto y la admiración están por parte de sus autoridades", sentenció.

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'Mary' José Alcalá confía plenamente en los más de 600 atletas mexicanos que viajarán a Santo Domingo, pues considera que tienen grandes posibilidades de conquistar medallas en sus respectivas pruebas y así contribuir al crecimiento deportivo del país.

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"Al final de cuentas, lo más importante es que la reserva de atletas de México siga creciendo, que no se pierda y yo creo que cada uno haciendo nuestro trabajo le puede ir mejor al deporte de México", finalizó.