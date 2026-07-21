La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que iniciaron formalmente las discusiones y debates sobre la regulación del uso de las redes sociales en las infancias, adolescencia y juventudes de México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que en estos foros se abordará el impacto de las redes sociales para hacer una propuesta de “orientación y regulación”.

“Cuando la entreguemos al Congreso, que el propio Congreso haga sus foros abiertos, su debate, su discusión, y que podamos, yo diría, proteger a las niñas y los niños de esto que puede convertirse en una adicción”, dijo.

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En ese sentido, la Mandataria advirtió que el uso excesivo de teléfonos celulares, redes sociales y plataformas digitales puede afectar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, por lo que adelantó que durante las conferencias matutinas de los lunes se presentará evidencia científica para abrir un debate nacional que derive en un esquema de regulación y educación digital.

Adicionalmente, enfatizó que “no se trata de prohibir por prohibir, porque no se trata de lo que opina la Presidenta y ponerlo en una ley, sino que realmente se entienda en estos debates, en esta discusión, en esta información y difusión de los efectos de las redes sociales y del uso de las tecnologías en las y los niños y jóvenes”.

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Insistió en que la discusión debe darse con maestros, madres y padres de familia y especialistas y aclaró que el objetivo no es imponer medidas desde el gobierno, sino construir un consenso con distintos sectores de la sociedad.

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Destacó que 16 entidades del país ya restringieron el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica y resaltó que la discusión también incluirá el impacto de la inteligencia artificial, las redes sociales y los algoritmos diseñados para captar la atención de los usuarios.

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Por su parte, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que “no se trata de demonizar” a las herramientas, sino “más bien es entender las condiciones en que estos dispositivos se están integrando a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y qué consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo y aprendizaje”.

Apuntó que “estamos ante un debate de alcance global en el que la gran mayoría de los países ya están teniendo algún tipo de aprobación de políticas públicas que sean capaces de proteger el bienestar sin renunciar al potencial educativo que tiene la tecnología”.

Delgado Carrillo puntualizó que se trata de un tema que, sin duda, preocupa a madres y padres de familia y señaló que se necesita tener marcos normativos capaces de proteger derechos fundamentales, porque se ha detectado mucha inseguridad, ansiedad y cuadros de depresión.

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“La idea que se está planteando en este debate nacional, pues no es que regresemos a una época previa a los dispositivos, las redes sociales y la inteligencia artificial, sino preguntarnos cómo generar entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios en nuestras escuelas y fuera de ellas para fortalecer una comunidad en torno a nuestros hijos, a nuestras hijas”, expuso

En su participación, Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Pública, afirmó que el problema dejó de ser un asunto privado para convertirse en un tema de interés público debido a sus efectos en la salud mental, la actividad física y la convivencia de millones de estudiantes.

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Explicó que 114 sistemas educativos en el mundo ya han implementado algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas y anunció seis foros nacionales para recabar opiniones de expertos, universidades y comunidades, con el propósito de elaborar una iniciativa respaldada por evidencia científica.

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