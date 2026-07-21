En la Ciudad de México hay museos con entrada gratis. Entre estos, hay tres recintos que lo tienen todo: exposiciones de arte, danza y talleres creativos.

Se trata del Palacio de Bellas Artes, el Museo Tamayo y el Museo Nacional De Arte (MUNAL).

¿Qué días es gratis entrar al Palacio de Bellas Artes?

El Palacio de Bellas Artes es un antiguo edifcio de estilo art decó, cuya construcción comenzó durante el mandato del presidente Porfirio Diaz. Hoy, es el recinto cultural y artístico más importantes del país, donde se presentan conciertos de ópera, orquestas y compañías de ballet.

Además, este mes tiene dos exposiciones imperdibles:

'Aztlán, túnel del tiempo': expo de arte chicano que reúne obras históricas y contemporáneas de artistas de ascendencia mexicana y latina, radicados principalmente en Los Ángeles.

'Roberto Montenegro. Muralismo fuera de la norma': sección que revisa la trayectoria del artista, quien fue uno de los pilares del movimiento muralista y pionero de la estética modernista en el país.

Y de manera permanente, Bellas Artes alberga obras de personajes como José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, entre otros.

Entrada gratis: domingo

Horario: de 10:00 a 18:00 horas.

Dirección: Avenida Juárez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, CDMX.

Recorre los murales del Palacio de Bellas Artes y descubre obras de artistas como Siqueiros. Foto: Instagram @mbellasartes

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¿Qué días puedes entrar gratis al Museo Tamayo?

Fundado por el artista Rufino Tamayo y su esposa Olga Flores Rivas, el Museo Tamayo acerca al público al arte moderno y contemporáneo a través de varios programas con exposiciones, conciertos, conferencias, talleres públicos y performances.

Actualmente, puedes visitar estas exposiciones:

'Tamayo Horizontes': reúne pinturas de Rufino Tamayo, así como obras de colecciones privadas.

'Ante el eclipse, Arqueologías del arte en Méxic'o: muestra a más de 70 artistas con presentaciones de relatos, intervenciones, esculturas, pinturas, videos e imágenes manipuladas.

'Con todo y mi tristeza por Fátima Rodrigo': la artista peruana toma como punto de partida las escenografías de programas musicales y concursos televisivos vinculados con la industria del entretenimiento latinoamericano.

'El gesto y lo invisible': es una selección de obras de artistas mexicanos y extranjeros de distintas generaciones que invitan al espectador a redescubrir la potencia del movimiento individual y colectivo.

'Futuros Arcaicos': presenta el trabajo de artistas modernos y contemporáneos que encuentran inspiración en lo arcaico, lo cósmico y lo mitológico, como posibles escenarios para imaginar el futuro.

El Museo Tamayo también cuenta con una tienda de productos de diseño únicos, así como una selección de publicaciones propias. Igualmente imparte talleres para niños.

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Día de entrada gratis: domingo

Horario: 10:00 a 19:00 horas

Dirección: Av. P.º de la Reforma 51, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX

En el Museo Tamayo encontrarás exposiciones de arte contemporáneo nacional e internacional. Foto: Museo Tamayo

¿Cuándo hay entrada gratis en el MUNAL?

Inspirado en modelos arquitectónicos del Renacimiento y el arte Barroco, originalmente, este espacio era la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Hoy es el Museo Nacional de Arte (MUNAL).

Considerado como una joya patrimonial, el recinto se encarga de conservar, investigar y difundir el arte mexicano de la época virreinal hasta principios del siglo XX, mediante espacios de exhibición permanentes, temporales e itinerantes, así como proyectos culturales y educativos.

Las exposiciones que puedes encontrar:

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'México, ruta y destino': propone un recorrido de construcciones visuales, en el que intelectuales, artistas y promotores trabajaron juntos para definir y difundir la identidad nacional.

'Disputar la mirad'a: rastrea diversas representaciones de la mujer indígena a lo largo de 300 años de historia. Ofrece un recorrido para aprender cómo se forjó la representación de una mujer racializada, visiones que contribuyen a construir estereotipos e idealización.

En sus pastillos, patios y escalinatas se aprecia una arquitectura de estilo ecléctico, perfecta para tomarte fotografías. Y no te puedes perder su gliptoteca.

Día de entrada gratis: domingo

Horario: 10:00 a 18:00 horas

Dirección: C. de Tacuba 8, Centro Histórico, Centro, Cuauhtémoc, CDMX

El MUNAL cuenta con una gliptoteca. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Tener en cuenta este tipo de beneficios en los museos de la CDMX, te permite planear mejor tu visita y, al mismo tiempo, disfrutar la oferta cultural sin sacrificar la quincena.

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