Los cuentos de guerreros y criaturas fantásticas están a punto de cobrar vida en el Festival Hadas y Brujas: Tierra Mágica Medieval 2026.

Este evento tiene un programa lleno de múltiples actividades e interacción con hadas, brujas y vikingos. Si quieres saber los detalles, sigue leyendo.

¿Qué actividades tendráel Festival de Hadas y Brujas del Edomex?

El municipio de Tecámac, Edomex, se convertirá en un universo mágico, fusionandoel medievo, la mitología y naturaleza.

El festival estará dividido en cuatro espacios temáticos: villa de hadas, reino de brujas, fortaleza medieval y villa vikinga.

Visita la tierra mágica de este festival con actividades y talleres en el Edomex. Foto: Instagram @festival_de_brujas_mx

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Entre elfos, reyes y caballeros, el evento ofrecerá estas actividades:

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Combates con espadas

Shows de fuego

Música medieval con gaitas y juglares

Lecturas de tarot y runas

Taller de artes y manualidades

Concursos de disfraces

Danza árabe y medieval

Desfile mágico

Juegos de arquería

Show funeral vikingo

Si estás buscando un libro de hechizos para tus conjuros, un duende que proteja tu jardín o inciensos y cuarzos para armonizar tu hogar, el festival montará un mercadillo mágico con muchos artículos. También contará con una zona de comid y bebidas temáticos.

¿Vas a ir con tu pareja? Si se deciden, podrían tener una boda medieval: una ceremonia simbólica para sellar su amor con un hechizo de magia.

Vive con tu pareja una ceremonia única en el Festival de Hadas y Brujas. Foto: Facebook Festival de Hadas y Brujas

¿Cuándo y dónde es el Festival de Hadas y Brujas?

Si estás preparado para lanzarte al Festival de Hadas y Brujas, alista tu disfraz porque se llevará a cabo el sábado 8 y domingo 9 de agosto. Las actividades comenzarán a las 09:00 y terminarán alrededor de las 19:00 horas.

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El evento tendrá por sede el Club Hacienda Ojo de Agua, en Calzada Bellavista Manzana 002, Hacienda Ojo de Agua, Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México. De acuerdo con Google Maps, desde CDMX te tomará llegar 1 horas con 15 minutos.

Si bien la entrada será gratis, considera llevar dinero para comprar comida o souvenirs.

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