En muy poco tiempo, Universal Destinations & Experiences (UDX) estrenará Universal Kids Resort, el tercer complejo de la compañía en Estados Unidos y el sexto a nivel mundial.

La nueva propiedad se distingue del resto por ser el primer parque diseñado específicamente para niños.

Ya se sabe las áreas que tendrá, sus atracciones, las tarifas de entrada y fecha de inauguración.

¿Dónde estará el parque Universal Kids Resort?

El parque Universal Kids Resort se construye en un terreno de 8 hectáreas al norte de la ciudad de Frisco, Texas, la cual forma parte de la zona metropolitana de Dallas y Fort Worth.

Foto: Universal Kids Resort

Desde el centro de Frisco son unos 10 minutos en auto, 30 minutos desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, 45 minutos del centro de Dallas y a menos de una hora del centro de Fort Worth.

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¿Qué atracciones tendrá el parque Universal Kids Resort?

Desde UDX, afirman que Universal Kids Resort invita a "una nueva generación a disfrutar de las emociones de Universal hechas a su medida”.

Contará con 7 zonas temáticas, cada una con sus propias atracciones, juegos, tiendas y opciones gastronómicas:

Isle of Curiosity con Gabby’s Dollhouse de DreamWorks: es la puerta de entrada a las demás áreas, con espectáculos de baile, un kiosco con golosinas y postres, cafetería y la gran tienda insignia del parque temático.

Shrek’s Swamp de DreamWorks: tendrá un par de zonas de juegos acuáticos interactivos, un paseo en balsa para conocer la historia de amor entre Shrek y Fiona, un restaurante, tienda y aparición de personajes.

Foto: Universal Kids Resort

Jurassic World Adventure Camp: ambientadas en un mundo prehistórico, destacan la montaña rusa Cretaceous Coaster, la torre de caída libre Pteranodrop, la rueda de la fortuna con giros y vueltas Mr. DNA's Double Helix Spin, además de torres de observación, un jardín sensorial, un restaurante, tienda y convivencia con dinosaurios.

Bikini Bottom de Bob Esponja de Nickelodeon: ambientado en Fondo de Bikini, tendrá 4 juegos mecánicos —Jellyfish Fields Jamboree, Barnacle Bus, Bobbing Barrels, Mrs. Puff’s Boating School—, encuentros con personajes, juegos acuáticos interactivos, un restaurante y una tienda dentro de un gran cofre de madera.

Minions vs. Minions: Bello Bay Club de Illumination: tendrá un recorrido acuático en balsa (Bello Bay Cruise), minigolf (Bello Bay Golf Cart Derby), una boutique, restaurante con bites inspirados en los Minions y encuentros con personajes.

Foto: Universal Kids Resort

TrollsFest de DreamWorks: destacan la montaña rusa Rhonda’s TrollsFest Express, las góndolas florales voladoras Hair in the Clouds, encuentros con personajes, un par de espectáculos, restaurante, salón y tienda temática.

Puss in Boots Del Mar de DreamWorks: ofrecerá los columpios giratorios Swings Over Del Mar, el show de marionetas ¡Día de Adopción de Gatitos de Mama Luna!, restaurante y tienda.

El complejo contempla un hotel en la entrada del parque de 300 habitaciones y suites familiares, el restaurante Curiosity Café, un gimnasio, sala de juegos y una alberca al aire libre.

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¿Cuánto costará la entrada al parque Universal Kids Resort?

El precio de las entradas al nuevo parque Universal Kids Resort dependerá de la temporada y la demanda. En su página oficial comienzan en 54.99 dólares ($960 pesos mexicanos) por persona, por día.

Foto: Universal Kids Resort

Las tarifas de hotel dependerán de la temporada y la categoría de habitación.

Van desde los 194 dólares ($3,359 pesos mexicanos) hasta los 494 dólares ($8,554 pesos mexicanos) por noche sin impuestos.

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¿Cuándo abrirá el parque Universal Kids Resort?

Oficialmente, el parque Universal Kids Resort abrirá el miércoles 1 de julio, luego de casi 3 años de construcción.

Los boletos, paquetes y reservas de hotel ya están disponibles en el sitio web oficial de la propiedad.

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