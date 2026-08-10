El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM informó esta mañana del fallecimiento de Rogelio Ruiz Gomar, reconocido investigador del arte virreinal, ocurrido el domingo 9 de agosto de 2026.

Nacido en la Ciudad de México en 1946, Rogelio Ruiz Gomar se formó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde cursó la licenciatura en Historia y la maestría en Historia del Arte. Su trayectoria académica y profesional estuvo dedicada al estudio y la investigación de las manifestaciones artísticas del periodo virreinal, con especial atención a la pintura.

Durante seis años se desempeñó como investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán. En 1980 se incorporó al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde desarrolló una destacada labor de investigación hasta 2019.

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Paralelamente, ejerció una amplia labor docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en los estudios de posgrado de la misma institución. A lo largo de su trayectoria publicó numerosos estudios y artículos en revistas especializadas y de divulgación, tanto nacionales como extranjeras, y participó en la preparación de diversas exposiciones.

Su más reciente aportación es el proyecto “Pintores de la Nueva España: de una colección de datos a una Infraestructura Digital para el Estudio de la Historia del Arte (𝗜𝗗𝗘𝗛𝗔)”, un repositorio de acceso libre con cerca de mil 400 registros de pintores novohispanos. Una herramienta que fortalece la investigación y la difusión del patrimonio artístico de México.

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Su compromiso con la enseñanza y la difusión de la historia del arte virreinal lo llevó a participar de manera constante en conferencias y diplomados, contribuyendo a la formación de generaciones de estudiantes y al conocimiento del arte virreinal en México.

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“El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM reconoce la trayectoria y las aportaciones del Mtro. Rogelio Ruiz Gomar a la investigación, la docencia y la difusión de la historia del arte virreinal, y expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares, colegas, estudiantes y amigos”, señaló la institución en una tarjeta informativa.

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