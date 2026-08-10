Pachuca. - Vecinos de la comunidad de Huitzila, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, realizaron una manifestación frente al campamento de las obras del tren AIFA-Pachuca, al denunciar afectaciones en viviendas, servicios públicos y calles, por lo que también detuvieron las obras de manera momentánea.

De acuerdo con los inconformes, los trabajos para la construcción de la vía ferroviaria han ocasionado diversos daños a la comunidad, que van desde afectaciones en la vialidad hasta viviendas con grietas, posiblemente ocasionadas por las vibraciones generadas durante las obras.

De igual manera, denunciaron un grave deterioro en las vialidades de la comunidad debido al tránsito constante de maquinaria pesada y al desarrollo de los trabajos.

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En total, dijeron, han presentado un pliego petitorio con más de 25 solicitudes; sin embargo, no han tenido respuesta. Por ello, este día se manifestaron con pancartas en las que señalaron que no se encuentran en contra del progreso ni del desarrollo, sino que reclaman la falta de información. También destacaron que es necesario que quienes se encuentran al frente de la obra dejen de engañar a la población y reparen los daños que han ocasionado.

Con manifestación vecinos de Tizayuca, Hidalgo frenan obras del tren AIFA-Pachuca; denuncian daños en viviendas y calles. Foto: Especial.

Pidieron que esta situación llegue hasta la Presidencia de la República, debido a que se trata de una obra federal con la que se busca impulsar el desarrollo; sin embargo, en el caso de su comunidad, dijeron, hasta el momento únicamente han enfrentado daños y afectaciones. Con maquinaria utilizada en la construcción de la vía, los pobladores trataron de impedir que continuaran los trabajos hasta obtener una respuesta a sus demandas.

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Destacaron que las principales afectaciones tienen que ver con las grietas que presentan algunas viviendas y que, aseguran, están relacionadas con los trabajos de construcción. Además, señalaron que en algunos casos se les exige abandonar sus casas, ya que se había acordado un convenio para el pago de renta debido a la cercanía de sus viviendas con la obra; sin embargo, afirmaron que este apoyo no se concretó en su totalidad y, pese a ello, se les solicita desalojar los inmuebles.

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Destacaron que esta no es la primera ocasión en la que hacen públicas sus demandas y reiteraron la necesidad de establecer canales de información y acercamiento con las autoridades responsables de la obra; sin embargo, hasta la fecha, aseguraron, no han obtenido respuesta.

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