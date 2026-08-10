Culiacán, Sin.- A un costado de la carretera que comunica a la zona turística y de descanso de Surutato a la cabecera municipal de Badiraguato, fueron encontrados los cuerpos de dos personas del sexo masculino con impactos de bala, las victimas fueron identificadas como vecinos de poblados cercanos.

Conductores que circulaban por dicha carretera reportaron a las líneas de emergencia el hallazgo de personas muertas a un costado de la carpeta asfáltica, por lo que al acudir al lugar la policía municipal y el ejército confirmaron los hechos de violencia.

Las familiares de los hombres asesinados los identificaron como Ascencio “N”, de 40 años de edad, vecino del poblado de San José de la Puerta y Francisco “N”, con residencia en la cabecera municipal de Badiraguato.

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En el lugar donde fueron encontradas ambas víctimas, los peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado levantaron diversas evidencias, para integrarlas a la carpeta de investigación que les permita poder identificar a los presuntos responsables.

Las autoridades judiciales no dieron a conocer detalles sobre este doble homicidio, en el sentido si existen denuncias por sus probables desapariciones, previas a su hallazgo muertos, en un tramo de la carretera que comunica Surutato con la cabecera municipal de Badiraguato.

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