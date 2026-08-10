Citlalli Hernández denunció haber sufrido acoso y clasismo luego de ser fotografiada mientras comía en Negroni, un restaurante ubicado en la Ciudad de México.

A través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena compartió una fotografía de una pareja que, según señaló, intentó tomarle imágenes sin su consentimiento mientras se encontraba comiendo.

Citlalli Hernández cuando fue nombrada como la titular de la Secretaría de la Mujer, en una foto del 19 de agosto de 2024. Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro

La funcionaria decidió hablar del tema luego de que comenzaran a difundirse fotografías de ella e incluso el ticket de lo que consumió en el restaurante, por lo que quiso adelantarse a las posibles críticas y señaló directamente a “la derecha”, al advertir que las imágenes podrían ser utilizadas en redes sociales para generar polémica.

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¿Qué dijo Citlalli Hernández sobre su visita a Negroni?

Hernández defendió que una persona que ocupa un cargo público también puede utilizar su propio dinero para acudir a un restaurante, sin que esto contradiga el principio de austeridad.

“La austeridad y la justa medianía no significan que una persona pública tenga prohibido gastar su propio dinero o aceptar ir un domingo a un restaurante”, expresó.

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En ese sentido, recalcó que vivir en austeridad significa gobernar sin privilegios ni excesos a costa del erario, además de vivir con lo mínimo necesario y sin lujos.

Citlalli Hernández denuncia acoso tras ser fotografiada en un restaurante de la CDMX. Foto: Captura de pantalla

Ante ello, la exsecretaria de las Mujeres aseguró, de manera orgullosa, que así es como ha llevado su vida y cuestionó la forma en que el tema ha sido manejado en redes.

“Supongo que todo ello es más fácil que construir argumentos políticos para el debate en serio; supongo que es demasiado pedir para algunos ‘comunicadores’”, agregó.

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Por último sostuvo que, si las personas que se encontraban en el restaurante querían una fotografía con ella, simplemente podían habérsela pedido directamente.

“Por cierto, a quienes me tomaron la foto, si querían una foto, me la podían pedir. Les recomiendo las pizzas de Negroni: rondan en los 370 pesos”, finalizó.

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